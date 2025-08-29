Андрей Белевцев: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире

По его словам, искусственный интеллект изменил подход в разработке многих технологических решений во всем мире. Если на предыдущем этапе под каждую задачу приходилось создавать отдельное решение, то сейчас разные компании могут использовать одну и ту же фундаментальную модель для разработки собственных продуктов. Саму модель можно назвать технологическим компонентом, возможности и риски которого нужно чётко понимать. Причём в нашей стране представлены сразу две модели высокого уровня.

— Если говорить о результатах в периметре Сбера, мы в этом году ожидаем порядка 50 миллиардов рублей экономического эффекта от внедрения именно генеративного искусственного интеллекта. Сегодня порядка 500 GenAI-инициатив в компании запущены, — подчеркнул Андрей Белевцев.

Параллельно в России существует целый ряд условно открытых моделей иностранного производства, но здесь важно учитывать степень этой «открытости», добавил эксперт. У любой фундаментальной модели есть три составляющие: претрейн (исходные данные, на которых она обучается), код обучения и веса (вычисленные в результате обучения модели параметры). Когда модель «открывают», то открывают только код и веса. Никто не открывает свой претрейн, а это и есть основное знание, корень конкурентоспособности модели. Для российского потребителя это означает следующее: никто не гарантирует, что модель продолжит обновляться и однажды не станет закрытой. Если построить на такой модели свой бизнес, если использовать её в критической инфраструктуре, это чревато большими рисками. И поэтому сохранение в России собственной компетенции по созданию фундаментальных моделей имеет ключевое значение для технологического суверенитета страны.