С 1 сентября в Новосибирске вступает в силу ряд новшеств в сфере недвижимости

Осенью вступят в силу новые правила для владельцев недвижимости. Теперь членов семьи, которые не участвовали в приватизации квартиры, будут обеспечивать жильем по договору социального найма. Это касается ситуаций, когда дом признают аварийным, а у людей нет другого места жительства. Для получения помощи им нужно состоять на учете как нуждающимся в жилье или иметь основания для этого.

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) также будут включены данные о нынешних и бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры или жилья, полученного от жилищного кооператива. Это касается тех, кто имеет право пожизненного пользования квартирой, например, в случае отказа от участия в приватизации или включения в ордер при заселении в кооперативное жилье. Информацию добавят по заявлению владельца квартиры или по решению суда.

Также, чтобы заложить приватизированную или кооперативную квартиру, потребуется нотариальное согласие членов семьи собственника.

Кроме того, управляющие компании многоквартирных домов будут обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками квартир и нежилых помещений. Они должны будут публиковать отчеты в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

