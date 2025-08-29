Рекламодателям

С 1 сентября в Новосибирске вступает в силу ряд новшеств в сфере недвижимости

  • 29/08/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
С 1 сентября вступает в силу целый ряд новшеств в сфере недвижимости
Например, для залога приватизированной или кооперативной квартиры нужно будет нотариальное согласие членов семьи собственника

Осенью вступят в силу новые правила для владельцев недвижимости. Теперь членов семьи, которые не участвовали в приватизации квартиры, будут обеспечивать жильем по договору социального найма. Это касается ситуаций, когда дом признают аварийным, а у людей нет другого места жительства. Для получения помощи им нужно состоять на учете как нуждающимся в жилье или иметь основания для этого.

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) также будут включены данные о нынешних и бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры или жилья, полученного от жилищного кооператива. Это касается тех, кто имеет право пожизненного пользования квартирой, например, в случае отказа от участия в приватизации или включения в ордер при заселении в кооперативное жилье. Информацию добавят по заявлению владельца квартиры или по решению суда.

Также, чтобы заложить приватизированную или кооперативную квартиру, потребуется нотариальное согласие членов семьи собственника.

Кроме того, управляющие компании многоквартирных домов будут обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками квартир и нежилых помещений. Они должны будут публиковать отчеты в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты дали прогноз по спросу на недвижимость осенью 2025 года. На данный момент цены растут, но не везде одинаково.

Источник фото:  нейросеть Шедеврум

1 477

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость закон


0
0

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
