Вице-премьер России Чернышенко открыл корпус поточных аудиторий НГУ

В Новосибирском государственном университете (НГУ) открыли новый корпус поточных аудиторий, построенного по нацпроекту «Молодёжь и дети». Уже 1 сентября к обучению здесь приступят первокурсники мехмата НГУ. Торжественное мероприятие прошло при участии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он выразил признательность руководству Новосибирской области, НГУ и строителям за создание нового корпуса. Вице-премьер подчеркнул, что кампус, возводимый по инициативе президента Владимира Путина, стал настоящей жемчужиной образовательной и научной жизни России.

— Это новая страница в истории Новосибирского государственного исследовательского университета. Старт был дан в марте 2021 года. Это не просто строительство новых корпусов — это новая миссия, новое положение университета в Академгородке и в целом на научно-образовательной карте нашей страны, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Пятиэтажный корпус занимает почти 16 тысяч квадратных метров. В декабре 2024 года его ввели в эксплуатацию. С тех пор корпус оснащают всем необходимым. Здесь расположены студенческий проектный центр, библиотека и книжный магазин. Также есть коворкинги и четыре поточные аудитории. Вмещает порядка 1,7 тысячи студентов, а самая большая аудитория рассчитана на 400 человек.

Атриум — главная изюминка здания. Это центральная открытая зона, освещаемая через зенитный фонарь. В корпусе поточных аудиторий стеклянное перекрытие выполнено в виде светопрозрачной пирамиды.

Ранее редакция сообщала о том, что срок сдачи общежития СУНЦ НГУ сдвинули на два года в Новосибирске. Старое здание было снесено осенью прошлого года.