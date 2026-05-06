В Новосибирской области сняли запрет на перемещение скота

Автор: Мария Гарифуллина

Это может говорить о снятии карантина. Но есть нюансы

Управление ветеринарии Новосибирской области 5 мая опубликовало справку об эпизоотической обстановке в регионе. В ней говорится о возобновлении перемещения по области крупного рогатого скота и других животных.

Ветслужба сообщила, что Новосибирская служба по-прежнему является «регионом с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов, но при этом ситуация стабилизируется.

— В настоящее время ситуация стабилизируется. В целях недопущения новых очагов заболевания проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий: лабораторный мониторинг, вакцинация восприимчивого поголовья, дезинфекционные мероприятия, усиление ветеринарного контроля за несанкционированной торговлей продукцией животного происхождения. Минсельхозом РФ и Россельхознадзором проведена комплексная оценка эпизоотической ситуации на территории Новосибирской области и мероприятий по ее локализации и ликвидации. По итогам проведенного анализа Россельхознадзором 8 апреля 2026 года возобновлено перемещение восприимчивых животных по территории региона, — указано в справке регионального управления ветеринарии.

Информация о том, что животных снова разрешено перемещать в границах области, формально публикуется впервые. 14 апреля на заседании комитета по АПК в региональном Законодательном собрании начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров говорил, что «в целом движение скота пошло», но подчеркивал, что остаются ограничения по карантинной зоне. 16 апреля на сайте управления был опубликован материал о поэтапном снятии ограничений. Там было сказано следующее:

— Ожидается, что снятие карантинных ограничений в ликвидированных очагах и в угрожаемых зонах будет осуществлено в конце апреля — начале мая. После отмены карантина на указанных территориях вновь будет разрешено перемещение животных и продукции животноводства.

Можно ли фразу о возобновлении перемещения животных в свежей справке ветслужбы расценивать как решение для всей области или есть исключения — однозначного ответа на этот вопрос из опубликованной справки не следует. Документы, которые касаются карантина, режима ЧС и других решений, связанных с текущей эпизоотической ситуацией, по-прежнему не публикуются на официальных ресурсах.

Согласно заявлениям властей, сделанным в острый период, когда изымался скот, а фермеры требовали разъяснений, пастереллез у сельскохозяйственных животных выявляли в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области — Ордынском, Карасукском, Баганском, Новосибирском и Купинском. В неофициальных разговорах, в том числе с журналистами Infopro54, фермеры называли и другие районы, в которых вводились карантинные ограничения. Их названия редакция не публиковала, потому что нет документального подтверждения. Добавим, что в части сокращения в последние месяцы поставок на новосибирские рынки говядины местного производства тоже фигурировали районы, которых в официальных сводках по пастереллезу не было.

Напомним, 20 апреля Андрея Шинделова сняли с должности министра сельского хозяйства Новосибирской области. Этот пост занял Андрей Михайлов.

