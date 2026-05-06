За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Автор: Артем Рязанов

Разрешенная скорость на магистрали неожиданно снизилась с 80 до 60 км/ч без предварительного уведомления водителей

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

— В личный кабинет Госуслуг приходит исключительно уведомление, протоколов и фотографий приложено не было, в связи с чем установить место и время совершения правонарушения не представлялось возможным. В указанный период я также получил 9 подобных уведомлений на сумму 750 рублей каждое. При этом за пределы города за указанный период не выезжал (за исключением Болотнинского района), что может свидетельствовать о совершении административного правонарушения в черте города, — говорится в жалобе Михаила Михайлова.

Ипподромская улица спроектирована как скоростная магистраль с разрешённой скоростью до 80 км/ч. Она оснащена современными пешеходными переходами и соответствует всем стандартам безопасности. Эксперты считают, что уменьшение допустимой скорости на этой дороге не имеет оснований.

Общественный резонанс вызвала ситуация, когда власти не установили предупреждающие знаки и не провели информационную кампанию о смене режима движения. Предварительные подсчёты показывают, что сумма собранных штрафов может достигнуть приблизительно 18 миллионов рублей.

Правозащитники уже обратились в прокуратуру с требованием:

  • отменить все выписанные штрафы;
  • вернуть прежний скоростной режим;
  • установить соответствующие дорожные знаки;
  • провести проверку действий должностных лиц.

Представители общественности намерены держать ситуацию под контролем, стремясь восстановить справедливость для тысяч водителей, подвергшихся штрафам.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска предложила увеличить штрафы за нарушение благоустройства.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Новосибирский мастер Анискин рассказал о том, как физик стал микроминиатюристом
В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 35,1%

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Автор: Оксана Мочалова

Артист театра «Красный факел» Константин Телегин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 мая 2026 года. В указе отмечаются его заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность.

В театре Телегин известен как один из самых занятых и незаменимых артистов труппы. За годы службы в «Красном факеле» он создал десятки ярких ролей: от профессора Преображенского в «Собачьем сердце» до Герцога Вероны в «Ромео и Джульетте».

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной Думы направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ужесточить меры ответственности авиакомпаний за практику овербукинга.

Законодатели предлагают увеличить размер административного штрафа за отказ в перевозке пассажира вдвое и обязать авиакомпанию выплачивать пострадавшему автоматическую компенсацию, составляющую 50% от суммы штрафа. Компенсация должна быть предоставлена независимо от возврата стоимости билета и организации альтернативного рейса, сообщает «РИА Новости».

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Автор: Артем Рязанов

Сложная паводковая обстановка сохраняется в семи регионах Сибирского федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кузбассе.

Группировка спасателей из 439 человек и 173 единиц техники работает на местах подтоплений. При этом из 2,7 тысяч подготовленных пунктов временного размещения активно используется только один — в Кемеровской области, где размещены пять человек. Об этом сообщили пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе.

Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Автор: Юлия Данилова

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Новосибирской области за октябрь 2025 года (после вычета НДФЛ) у женщин оказалась на 25,6% меньше, чем у мужчин. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Средний заработок мужчин в регионе за анализируемый период составил 95,8 тысяч рублей, женщин — 71,3 тысячи.

— Новосибирская область — крупный научно-образовательный и деловой центр с диверсифицированной экономикой. Несмотря на более высокий уровень доходов, гендерный разрыв здесь остается сопоставимым с небогатыми регионами, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В трех районах Новосибирской области до 8 мая отменят карантин по пастереллёзу

Автор: Мария Гарифуллина

Управление ветеринарии Новосибирской области актуализировало данные о сроках снятия карантина по пастереллёзу. Ранее озвучивались планы по отмене к 1 мая. Сейчас называются другие даты.

В ответ на запрос Infopro54 региональная ветслужба сообщила, что частичное снятие карантинных ограничений планируется до конца текущей недели.

В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 35,1%

Автор: Мария Гарифуллина

Количество заявлений о несостоятельности (банкротстве), поступивших в Арбитражный суд Новосибирской области за год увеличилось более чем на треть. Такие данные суд предоставил в ответ на запрос Infopro54.

В  2025 году в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 15 663 заявления о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 65 заявлений в отношении ИП и 681 заявление о несостоятельности юридических лиц. Суммарный показатель составил 16 409 заявлений. Для сравнения, в 2024 году общее количество поступивших дел о несостоятельности равнялось 12 145. Таким образом, годовой прирост составил 4 264 заявления, или 35,15%.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

