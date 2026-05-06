За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Общественник подготовил жалобу в прокуратуру из-за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. Как пояснил Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления горожан снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.

По его словам, камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали множество случаев превышения скорости: за неделю было зафиксировано более 33 тысяч таких инцидентов.

— В личный кабинет Госуслуг приходит исключительно уведомление, протоколов и фотографий приложено не было, в связи с чем установить место и время совершения правонарушения не представлялось возможным. В указанный период я также получил 9 подобных уведомлений на сумму 750 рублей каждое. При этом за пределы города за указанный период не выезжал (за исключением Болотнинского района), что может свидетельствовать о совершении административного правонарушения в черте города, — говорится в жалобе Михаила Михайлова.

Ипподромская улица спроектирована как скоростная магистраль с разрешённой скоростью до 80 км/ч. Она оснащена современными пешеходными переходами и соответствует всем стандартам безопасности. Эксперты считают, что уменьшение допустимой скорости на этой дороге не имеет оснований.

Общественный резонанс вызвала ситуация, когда власти не установили предупреждающие знаки и не провели информационную кампанию о смене режима движения. Предварительные подсчёты показывают, что сумма собранных штрафов может достигнуть приблизительно 18 миллионов рублей.

Правозащитники уже обратились в прокуратуру с требованием:

отменить все выписанные штрафы;

вернуть прежний скоростной режим;

установить соответствующие дорожные знаки;

провести проверку действий должностных лиц.

Представители общественности намерены держать ситуацию под контролем, стремясь восстановить справедливость для тысяч водителей, подвергшихся штрафам.

