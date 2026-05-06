Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Автор: Оксана Мочалова

Стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 180 тыс. рублей

По итогам первого квартала 2026 года Новосибирск оказался в числе лидеров по темпам удорожания первичного жилья в России. Об этом сообщили в Российской гильдии риэлторов (РГР), аналитики которой изучили динамику цен, спрос и предложение в 44 городах страны, включая столицу Сибири.

— В 1 квартале 2026 г. на рынке жилой недвижимости г. Новосибирска средняя цена предложения по жилью выросла: на 4,3% на вторичном рынке, на 9,8% на первичном рынке. Средняя цена предложения в декабре 2025 года составляла 145,2 тыс. рублей на вторичном рынке и 180,1 тыс. рублей на первичном. Разрыв между сегментами, по оценке эксперта, составил порядка 24%, — отметила управляющая компании RID Analytics, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Елена Ермолаева.

Она уточнила, что количество проданных квартир в новостройках за квартал составило 4,4 тыс. — это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом объём предложения остаётся значительным. В марте на продажу выставлено 24,9 тыс. лотов в строящихся новостройках и ещё 5,7 тыс. квартир — в уже сданных домах. Общее количество домов, где идут продажи, достигло 167. На вторичном рынке ежемесячно экспонировалось 14–15 тыс. квартир.

Изменение средней цены

Аналитика, основанная на данных портала ДОМ.РФ, рисует ещё более тревожную картину. По словам аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, регион столкнулся с рекордным перенасыщением. Из 3,55 млн кв. метров общей площади жилых помещений, находившихся в стадии строительства на конец марта 2026 года, реализовано лишь 904 тыс. кв. метров.

— Это минимальный коэффициент за весь период. В целом по стране распродано 31% новостроек, а в Новосибирске — только 25%, — отмечает эксперт.

Практически каждый второй застройщик в регионе перешёл в зону риска. Коэффициент продаж 45% новосибирских компаний опустился ниже критической отметки в 50%.

Что касается соседних регионов, то там складывается иная динамика. Например, в Омске, по данным РГР, за первый квартал 2026 года цены на первичном рынке практически не изменились. Аналитики связывают это с более осторожным поведением покупателей.

Красноярск остаётся в группе городов с дефицитом предложения на вторичном рынке, что характерно и для Новосибирска. Покупатели на первичном рынке города также стали заметно менее активны.

Аналитики отмечают, что в целом по стране спрос на жильё в первом квартале 2026 года снизился в 22 городах из 39 исследуемых. Активность покупателей выросла только в шести — это антирекорд за последние полтора года. Всплеск в январе, вызванный изменением условий льготной ипотеки, сменился спадом в феврале и марте.

— Ожидания участников рынка на активизацию спроса, связанные с падением процентной ставки по жилищным кредитам, не оправдались, — констатируют в РГР.

распроданность_готовность

Несмотря на пассивность покупателей, цены выросли в 18 городах из 30. Снижение зафиксировано лишь в пяти. Максимальные цены по-прежнему в Москве (357–487 тыс. руб. за кв. м). В Новосибирске, как и в большинстве крупных городов, первичный рынок удерживается в диапазоне 150–200 тыс. рублей за «квадрат».

Эксперты характеризуют текущую фазу развития рынка как «насыщение». Однако из‑за ухудшения макроэкономических факторов существует риск перехода в стадию спада.

— В таких условиях оживление спроса вряд ли предвидится, — резюмируют аналитики.

Пока же девелоперы продолжают запускать новые проекты: за первый квартал их число выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Но накопленный объём нераспроданных квадратных метров продолжает давить на рынок.

объем жилья

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса.

Базовое фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова, диаграммы внутри текста из отчета РГР

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 18 лет в Новосибирской области построены всего около 2,77 млн кв. м качественной складской недвижимости, из них 1,9 млн ― класса А и всего 0,8 млн ― класса В. Это небольшие склады формата «лайт индастриал» с более простыми стандартами по высоте, шагу колонн и инженерной инфраструктуре. Об этом сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее RS Group) Рустам Сатышев рассказал на IX форуме коммерческой недвижимости CESA в Новосибирске.

—  В Новосибирске складов класса В построено вдвое меньше, чем класса А. Это связано с тем, что в данном сегменте отсутствуют профессиональные участники рынка. В год в регионе вводились в эксплуатацию около 40 тысяч кв. м такой недвижимости, и это были частные, несистемные проекты, — пояснил Сатышев.

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Автор: Оксана Мочалова

За три месяца 2026 года в консолидированный бюджет России от Новосибирской области поступило 130,9 млрд рублей. Это сразу на 27,2 млрд больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным регионального Минфина, в федеральный бюджет регион перечислил 60,7 млрд рублей, а в областной — 70,2 млрд рублей. При этом общие сборы налогов с начала года уверенно растут, тогда как зависимость от компаний из первой десятки заметно снижается.

Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Автор: Юлия Данилова

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Новосибирской области за октябрь 2025 года (после вычета НДФЛ) у женщин оказалась на 25,6% меньше, чем у мужчин. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Средний заработок мужчин в регионе за анализируемый период составил 95,8 тысяч рублей, женщин — 71,3 тысячи.

— Новосибирская область — крупный научно-образовательный и деловой центр с диверсифицированной экономикой. Несмотря на более высокий уровень доходов, гендерный разрыв здесь остается сопоставимым с небогатыми регионами, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Сооснователь и президент Ассоциации объединенных УК Новосибирска (АОУК) Денис Артемов категорически против внедрения договора жизненного цикла на рынке новостроек. Эксперт прокомментировал, с чем связана такая позиция:

— Почему-то автор инициативы указывает, что дома приходят в упадок после выбора новой УК через 5–10 лет, но при этом либо умалчивает, либо находится в полном неведении относительно схемы «застройщик–УК застройщика», когда застройщик ставит на МКД свою УК не с целью поддерживать дом в надлежащем состоянии, а с целью защитить строительную компанию от гарантийных обязательств (как раз составляющих 5–10 лет), а после он отдает дом в независимую УК, которая и перестает скрывать недостатки застройщика. То есть через 5–10 лет не дом приходит в упадок, а с дома уходит УК, скрывающая его недостатки, чтоб защитить застройщика.

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

