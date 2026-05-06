Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

По итогам первого квартала 2026 года Новосибирск оказался в числе лидеров по темпам удорожания первичного жилья в России. Об этом сообщили в Российской гильдии риэлторов (РГР), аналитики которой изучили динамику цен, спрос и предложение в 44 городах страны, включая столицу Сибири.

— В 1 квартале 2026 г. на рынке жилой недвижимости г. Новосибирска средняя цена предложения по жилью выросла: на 4,3% на вторичном рынке, на 9,8% на первичном рынке. Средняя цена предложения в декабре 2025 года составляла 145,2 тыс. рублей на вторичном рынке и 180,1 тыс. рублей на первичном. Разрыв между сегментами, по оценке эксперта, составил порядка 24%, — отметила управляющая компании RID Analytics, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Елена Ермолаева.

Она уточнила, что количество проданных квартир в новостройках за квартал составило 4,4 тыс. — это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом объём предложения остаётся значительным. В марте на продажу выставлено 24,9 тыс. лотов в строящихся новостройках и ещё 5,7 тыс. квартир — в уже сданных домах. Общее количество домов, где идут продажи, достигло 167. На вторичном рынке ежемесячно экспонировалось 14–15 тыс. квартир.

Аналитика, основанная на данных портала ДОМ.РФ, рисует ещё более тревожную картину. По словам аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, регион столкнулся с рекордным перенасыщением. Из 3,55 млн кв. метров общей площади жилых помещений, находившихся в стадии строительства на конец марта 2026 года, реализовано лишь 904 тыс. кв. метров.

— Это минимальный коэффициент за весь период. В целом по стране распродано 31% новостроек, а в Новосибирске — только 25%, — отмечает эксперт.

Практически каждый второй застройщик в регионе перешёл в зону риска. Коэффициент продаж 45% новосибирских компаний опустился ниже критической отметки в 50%.

Что касается соседних регионов, то там складывается иная динамика. Например, в Омске, по данным РГР, за первый квартал 2026 года цены на первичном рынке практически не изменились. Аналитики связывают это с более осторожным поведением покупателей.

Красноярск остаётся в группе городов с дефицитом предложения на вторичном рынке, что характерно и для Новосибирска. Покупатели на первичном рынке города также стали заметно менее активны.

Аналитики отмечают, что в целом по стране спрос на жильё в первом квартале 2026 года снизился в 22 городах из 39 исследуемых. Активность покупателей выросла только в шести — это антирекорд за последние полтора года. Всплеск в январе, вызванный изменением условий льготной ипотеки, сменился спадом в феврале и марте.

— Ожидания участников рынка на активизацию спроса, связанные с падением процентной ставки по жилищным кредитам, не оправдались, — констатируют в РГР.

Несмотря на пассивность покупателей, цены выросли в 18 городах из 30. Снижение зафиксировано лишь в пяти. Максимальные цены по-прежнему в Москве (357–487 тыс. руб. за кв. м). В Новосибирске, как и в большинстве крупных городов, первичный рынок удерживается в диапазоне 150–200 тыс. рублей за «квадрат».

Эксперты характеризуют текущую фазу развития рынка как «насыщение». Однако из‑за ухудшения макроэкономических факторов существует риск перехода в стадию спада.

— В таких условиях оживление спроса вряд ли предвидится, — резюмируют аналитики.

Пока же девелоперы продолжают запускать новые проекты: за первый квартал их число выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Но накопленный объём нераспроданных квадратных метров продолжает давить на рынок.

