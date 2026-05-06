В трех районах Новосибирской области до 8 мая отменят карантин по пастереллёзу

Управление ветеринарии Новосибирской области актуализировало данные о сроках снятия карантина по пастереллёзу. Ранее озвучивались планы по отмене к 1 мая. Сейчас называются другие даты.

В ответ на запрос Infopro54 региональная ветслужба сообщила, что частичное снятие карантинных ограничений планируется до конца текущей недели.

— В настоящий момент предоставление детализированной информации о сроках завершения карантинных мероприятий преждевременно, поскольку продолжается выполнение предусмотренного ветеринарным законодательством комплекса заключительных противоэпизоотических мероприятий. Отмена ограничительных мероприятий (карантина) в период с 05.05.2026 по 08.05.2026 планируется в следующих районах/муниципальных округах области: Карасукском, Ордынском и частично в Баганском. Данная работа выполняется планомерно, строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, — говорится в ответе, подписанном начальником управления ветеринарии Новосибирской области Алексеем Магеровым.

Карантинные ограничения, связанные с инфекционным заболеванием скота, действуют в Новосибирской области с февраля текущего года. В зону карантина попали пять районов — Ордынский, Карасукский, Баганский, Новосибирский и Купинский. Согласно официальным данным, случаи пастереллёза у КРС регистрировали в шести селах, там же изымали скот: Гнедухино, Новоключи, Медведское, Козиха, Новопичугово, Чернокурья.

