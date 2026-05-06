В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 35,1%

Количество заявлений о несостоятельности (банкротстве), поступивших в Арбитражный суд Новосибирской области за год увеличилось более чем на треть. Такие данные суд предоставил в ответ на запрос Infopro54.

В 2025 году в Арбитражный суд Новосибирской области поступило 15 663 заявления о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 65 заявлений в отношении ИП и 681 заявление о несостоятельности юридических лиц. Суммарный показатель составил 16 409 заявлений. Для сравнения, в 2024 году общее количество поступивших дел о несостоятельности равнялось 12 145. Таким образом, годовой прирост составил 4 264 заявления, или 35,15%.

Значительный рост заметен и в структуре рассмотренных дел. Если в 2024 году арбитраж рассмотрел 9 488 дел о банкротстве, что составляло 24% от общего числа рассмотренных дел, то в 2025 году этот показатель достиг 11 449 дел, увеличившись на 17,1%. Доля банкротств в общей массе рассмотренных дел выросла до 29%.

Основной массив дел о несостоятельности традиционно приходится на физических лиц. Из поступивших в 2025 году заявлений подавляющее большинство касалось граждан без статуса ИП. Суд рассмотрел 10 969 таких дел, в то время как в отношении индивидуальных предпринимателей было рассмотрено 31 дело, а в отношении организаций — 449 дел.

Чаще всего в делах о банкротстве, рассмотренных в 2025 году, фигурировала задолженность в диапазоне от 500 тысяч до 3 миллионов рублей — такие требования были заявлены по 11 044 делам.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске процедура банкротства обходится физическому лицу примерно в 300 тысяч рублей.