Банки стали активнее продавать кредиты новосибирцев коллекторам

Просроченная задолженность новосибирцев по розничным кредитам по итогам первого квартала 2026 года составила 31,5 млрд рублей. По сравнению с началом года она выросла на 2,2%. Для сравнения, рост по России составил 0,4%.

Наиболее серьезный рост просрочки произошел в январе. После этого она сокращалась в портфелях банков регионов.

— Банки начинают активнее продавать просроченную задолженность профессиональным коллекторским организациям, — не исключает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

В общем портфеле выданных кредитов просрочка по итогам первого квартала в Новосибирске занимает 10,4%. По России — 9,48%.

— Доля просроченной задолженности в общем портфеле в 10% некритична. Однако реальный объём неплатежей в рознице с учетом проданных на баланс коллекторских организаций кредитов оценочно больше в полтора-два раза статистических банковских цифр, — комментирует Аксенов.

Напомним, за весь 2025 год просрочка по розничным кредитам в банках Новосибирской области выросла на 25,7%.

По данным Объединённого Кредитного Бюро, по итогам первого квартала 2026 года в целом по России банки предоставили уступки почти по полумиллиону кредитных договоров заёмщиков, испытывавших временные финансовые трудности. Чаще всего в помощи со стороны банков нуждались заёмщики, оформившие кредиты наличными. Далее шли ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты и микрозаймы. В большинстве случаев банки соглашались на отсрочку платежа по кредиту, но в целом популярность этого метода урегулирования сложной финансовой ситуации заёмщика снижается. В марте выросла востребованность неначисления процентов за просрочку платежа по кредиту — до 39,2% случаев уступок со стороны банков.

Михаил Алексин, генеральный директор Объединённого Кредитного Бюро отмечал, что кредиторы предлагают заёмщикам различные способы облегчить долговую нагрузку. При этом акцент смещается с менее действенных мер, вроде переноса даты платежа, к более эффективным — неначислению процентов, прощению штрафов или временному снижению ежемесячного платежа.

— Такие уступки действительно помогают сократить расходы на погашение кредита. Тем не менее заёмщики редко пользуются этими возможностями. Одни просто не знают о возможности реструктурировать долг, другие, находясь в сложной финансовой ситуации, боятся обращаться к кредитору, опасаясь принудительного взыскания. В результате долг продолжает расти, и ситуация усугубляется, — констатировал Алексин.

Напомним, по данным за 11 месяцев 2025 года новосибирские приставы взыскивали с должников свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам.

Ранее редакция сообщала о том, что выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%. Компании отрасли перечислили в бюджеты регионов округа не менее миллиарда рублей по налогу на прибыль.