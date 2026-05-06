В Маслянинском районе возбудили дело о хищении в рамках национального проекта

Прокуратурой Маслянинского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в рамках национального проекта «Семья» после проверки соблюдения законодательства. Установлено, что в июне 2024 года местный житель получил государственную социальную помощь в размере 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, но использовал их не по назначению.

Мужчина, чтобы получить выплату, создал фальшивый документ о продаже автомобиля на требуемую сумму. Таким образом, он украл бюджетные деньги и использовал их по своему усмотрению.

— Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган; по результатам их рассмотрения следователем СО Отделения МВД России по Маслянинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере), — говорится в сообщении.

Прокуратура района держит на контроле ход и итоги расследования уголовного дела.

