Общество

«Минус экономисты и юристы»: в вузах России на 13% сократили количество платных мест

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Под ударом также оказалась реклама и связи с общественностью

В вузах России сокращено 47 тысяч, или 13%, от числа платных мест. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. При этом Фальков подчеркнул, что Минобрнауки ведет работу по увеличению количества бюджетных мест на инженерные специальности, а также по увеличению норматива стоимости обучения инженеров.

В конце декабря 2025 года Фальков отмечал, что ведомство хочет сократить примерно 45 тысяч платных мест в вузах России. По его словам, процедуру должны были провести по 40 направлениям обучения, сообщали «Ведомости».

Напомним, на территории Новосибирской области действуют 22 вуза, в том числе один региональный — Новосибирский государственный театральный институт, один частный — Сибирский университет потребительской кооперации и четыре филиала вузов. В 2025 году платно по всем программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) и формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) обучается 52073 студентов. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщали в Министерстве образования Новосибирской области. Всего в вузах региона обучаются 105 тысяч человек.

В 2025 году на платную форму обучения на программы высшего образования в вузы Новосибирска поступило 8539 человек. Можно предположить, что в 2026 году планировался аналогичный набор и теперь он также может уменьшиться на 13% — до 7429.

По данным Минобразования региона, средний балл ЕГЭ по общему конкурсу на платную форму обучения в вузы города в 2025 году составил 57 баллов. Во многих вузах, по данным сервиса vuzopedia, минимальный средний проходной балл для поступления на платное обучение по ряду направлений был существенно ниже. В списке таких направлений «Экономика» и «Юриспруденция».

При этом вузы Новосибирска уже начали ужесточать требования для поступления на инженерные специальности в 2026 году. В НГТУ НЭТИ на 30% бюджетных мест можно будет поступить только с результатами ЕГЭ по физике.

Напомним, Минобрнауки РФ разработало методику установки предельного числа платных мест в вузах в следующую приемную кампанию. Один из ключевых критериев методики: если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был меньше 50, то коммерческие места на это направление не будут выделяться вообще.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение платных мест повысит конкуренцию в новосибирских колледжах. Реформа сильнее затронет колледжи с популярными, но невостребованными программами.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

15
0
0
