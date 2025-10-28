Рекламодателям

Архитектор рассказал о замурованных окнах здания Госбанка в Новосибирске

  • 28/10/2025, 15:05
Автор: Мария Гарифуллина
Историю этого замуровывания в городе знают плохо. Принято считать, что так и было задумано

Зданию Госбанка, расположенному на площади Ленина, исполнилось  95 лет. В него уже несколько лет водят экскурсии, сотрудники банка и краеведы много рассказывают о его истории. Но один из самых узнаваемых новосибирских памятников конструктивизма в силу своей банковской сути продолжает хранить секреты. Один секрет у всех на глазах. Это замурованные окна на северном фасаде. А еще в этом здании есть замурованная дверь и дверь, которая никогда не открывалась. Infopro54 поговорил об этом с известным архитектором Игорем Поповским.

В 1928 году Сибирская краевая контора Госбанка СССР объявила Всесоюзный конкурс на проект здания, на который поступило 25 работ из разных городов страны. Хотя победителем был признан проект Г. Б. и М. Г. Бархиных, из-за сокращения финансирования реализовать его не удалось. Разработка нового, уменьшенного проекта была поручена сибирскому архитектору Андрею Дмитриевичу Крячкову. Он за месяц создал проект, творчески объединив планировочные идеи М. Я. Гинзбурга и архитектурные элементы из проекта Л. В. Руднева, О. Р. Мунца и Я. Свирского. Строительство под руководством инженера А. Ф. Потапова велось с мая 1929 по 1930 год. Здание отличается П-образной асимметричной формой и разной высотностью объемов.

На протяжении всей своей 95-летней истории здание по адресу Красный проспект, 27 используется по прямому назначению. Сейчас в нем располагается Сибирское главное управление Банка России. Деньги в банке хранили вплоть до 2019 года. Затем хранилище было перенесено в новое здание в левобережной части города.

Замурованные окна

Замурованные окна на северном фасаде старого здания, по всей видимости, имеют отношение как раз к теме секретных и особо охраняемых хранилищ. На экскурсиях по банковскому зданию рассказывается история, больше похожая на байку, о том, что окна заложили после случая с птицей. Она якобы врезалась в окно и сработала сигнализация. Ни даты, ни подробностей этого эпизода не приводится. Экскурсоводы многозначительно улыбаются и говорят, что не вся информация подлежит огласке, когда речь заходит о деньгах.

Чуть ли не единственным, касающимся этих замурованных окон, документом, который можно найти в открытых источниках, является Акт технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госбанка» по состоянию на 19 апреля 2016 года. Он есть на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. В разделе акта «утраты и поздние элементы», указано, что 12 оконных проемов и один дверной проем со стороны улицы Орджоникидзе заложены кирпичом. И на приложенном фото они указаны.

Фото из акта технического состояния здания ГосбанкаВ плане работ по сохранению объекта культурного наследия, который прилагается к акту, даже говорится, что заложенные проемы на северном фасаде надо восстановить. И дата стоит — к октябрю 2019 года. Это не было сделано, и скорее всего, сделано быть не могло, считают эксперты. Архитекторы не помнят ни одной фотографии, где бы на месте замурованных прямоугольников были окна.

— Окна были заложены, как я понимаю, изначально в результате строительства хранилища. То есть это ложные окна. Я не знаю, не помню ни одного архивного кадра, сделанного с этой стороны здания, чтобы там были какие-то окна. Я думаю, что совершенно логично не делать окна в хранилище. Визуально эти ложные окна создают определенный ритм. Я бы сказал так, что если бы на этом месте был глухой фасад, он очень плохо бы сочетался с торцом Госбанка, с рассказал Infopro54 доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский.

Связанной с темой окон, которые никогда не существовали, или существовали, но были заложены, можно и считать и дверь, которая никогда не открывалась. Она выглядит так же, как и действующий вход, но, по сути, всегда являлась декоративным элементом.

Дверь, заложенная кирпичом

— Второй вход, который находится ближе к улице Орджоникидзе, это очень интересный момент. Там козырек, деревянные лакированные двери и все прочее. Насколько я понял, были найдены исходные чертежи, и вот эта дверь всегда была заложена. То есть данный вход никогда не существовал. Это  потрясающий момент для меня как архитектора, — говорит Игорь Поповский.

Свое 95-летие здание Госбанка встретил в хорошем состоянии. В прошлом году его фасады выкрасили, как говорят историки архитектуры, в очень правильный, почти идеальный, красный. На нем теперь нет некрасивых цветовых «заплат». Из всех памятников конструктивизма в Новосибирске у Госбанка в плане сохранности самая счастливая судьба.

Ранее редакция рассказывала об архитектурной подсветке здания Госбанка.

Фотографии Марии Гарифуллиной / Infopro54

