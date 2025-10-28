ГК «Расцветай» поддержала детские всероссийские соревнования по дзюдо в Новосибирске

Мероприятие, которое стало уже 29-м по счету, собрало в Новосибирске 210 спортсменов из 13 регионов России: от Санкт-Петербурга до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Турнир имеет большое значение для спортивного сообщества Сибири. Как отметил заместитель Новосибирской областной Федерации дзюдо Валерий Баранов, за свою историю эти соревнования открыли путь в большой спорт многим талантливым дзюдоистам.

― Со следующего года эти состязания будут отборочными на первенство России — войдут в число турниров, которые будут определять участников первенства страны, — подчеркнул он.

Церемония открытия запомнилась еще одним значимым событием — награждением воспитанника Новосибирской областной федерации дзюдо Дениса Кулигина, который в августе в составе сборной России завоевал бронзовую медаль на первенстве мира.

На самих соревнованиях царила напряженная и эмоциональная атмосфера. Каждая схватка сопровождалась горячей поддержкой зрителей: друзей, тренеров и родителей. Спортсмены демонстрировали зрелищные приемы и отточенную технику.

Президент Новосибирской областной Федерации дзюдо Алексей Капустин подчеркнул воспитательную роль этого вида спорта:

― Дзюдо учит благородству и с достоинством принимать любые вызовы судьбы. Дзюдо учит побеждать и при этом сохранять уважение к сопернику. Мы проводим соревнования среди молодежи с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом и патриотического воспитания.

Таким образом, поддержка ГК «Расцветай» позволила не просто провести масштабный спортивный праздник, но и внести вклад в развитие молодежного спорта и формирование ценностей у подрастающего поколения.