Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы

«Россети Новосибирск» модернизировала электросетевую инфраструктуру в деревне Амба, расположенной в Скалинском сельсовете Колыванского района Новосибирской области. В рамках проекта на улицах Школьной, Заречной и одноименном переулке установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 250 кВ·А и проложено 840 метров воздушных линий электропередачи. Для повышения надежности электроснабжения около 1800 метров существующей линии были модернизированы с заменой старых проводов на самонесущие изолированные, обладающие большей устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды, а также заменой деревянных опор на железобетонные. Инвестиции в проект превысили девять миллионов рублей.

Обеспечение надежности электроснабжения каждого населенного пункта региона является одним из ключевых приоритетов компании. Наряду с реализацией масштабных, включая федеральные, проектов, энергетическая компания уделяет внимание и небольшим селам, где качество электроэнергии также имеет огромное значение для жителей.

Согласно местной легенде, название деревни Амба связано с тем, что в прошлом здесь проходил Московский тракт, и местность была удобна для разбойничьих нападений на проезжающие обозы. «Амба» означало «конец, гиблое место». Позже здесь поселились казаки, и грабежи прекратились, однако, название сохранилось.

Сегодня Амба – пример небольшого села с населением около 400 человек, где функционируют школа и фельдшерско-акушерский пункт. Гарантированное электроснабжение крайне важно для стабильной работы этих учреждений и комфорта жителей. Проведенные работы улучшили качество электроэнергии и обеспечили ее стабильную подачу.