«Ашан» и «Глобус» планируют расширить бизнес в России

Французская сеть «Ашан» намерена расширять своё присутствие в России. Компания планирует открывать новые магазины и вкладывать средства в развитие своей сети в регионах, сообщили «Известиям».

Представители «Ашан ритейл Россия» подтвердили изданию, что компания будет самостоятельно финансировать открытие новых супермаркетов, не обращаясь за поддержкой к французскому головному офису. Бизнес «Ашана» в России функционирует автономно и не получает инвестиций от материнской компании.

По информации Infoline, в России насчитывается 241 магазин сети «Ашан», расположенный в 37 регионах страны. Общая площадь торговых помещений этих магазинов составляет 1,019 миллиона квадратных метров. В 2023 году выручка ООО «Ашан» достигла 226 миллиардов рублей, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании снизилась в десять раз и составила 460,2 миллиона рублей.

Сеть «Ашан» (Auchan) работает на российском рынке с 2002 года. Ей владеет семья Мюлье, которая также контролирует «Леруа Мерлен» (сейчас это «Лемана ПРО») и Decathlon (сеть остановила работу в РФ весной 2022 года). В Новосибирск «Ашан» зашел в 2008 году, а на сегодня в городе работают три магазина бренда. За последние годы в интернет пространстве неоднократно возникали слухи об уходе «Ашана» с российского рынка.

Немецкая компания «Глобус» (Globus) планирует открыть гипермаркет в Туле летом 2026 года и начать строительство гипермаркета в Зеленограде в 2027 году, хотя разрешение не го возведение пока не получено. Компания также рассматривает возобновление инвестиций в магазин в Некрасовке при изменении политической ситуации. В компании 22 магазина на 8 рынках с торговой площадью 212,6 тыс. кв. м. Выручка в 2025 году выросла на 5% до 165,6 млрд рублей, прибыль — на 12% до 7,4 млрд рублей. В Новосибирске сеть не представлена.

