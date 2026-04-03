«Ашан» и «Глобус» планируют расширить бизнес в России

Автор: Артем Рязанов

Ритейлеры с иностранными корнями планируют вкладывать средства в развитие и открывать новые магазины

Французская сеть «Ашан» намерена расширять своё присутствие в России. Компания планирует открывать новые магазины и вкладывать средства в развитие своей сети в регионах, сообщили «Известиям».

Представители «Ашан ритейл Россия» подтвердили изданию, что компания будет самостоятельно финансировать открытие новых супермаркетов, не обращаясь за поддержкой к французскому головному офису. Бизнес «Ашана» в России функционирует автономно и не получает инвестиций от материнской компании.

По информации Infoline, в России насчитывается 241 магазин сети «Ашан», расположенный в 37 регионах страны. Общая площадь торговых помещений этих магазинов составляет 1,019 миллиона квадратных метров. В 2023 году выручка ООО «Ашан» достигла 226 миллиардов рублей, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль компании снизилась в десять раз и составила 460,2 миллиона рублей.

Сеть «Ашан» (Auchan) работает на российском рынке с 2002 года. Ей владеет семья Мюлье, которая также контролирует «Леруа Мерлен» (сейчас это «Лемана ПРО») и Decathlon (сеть остановила работу в РФ весной 2022 года). В Новосибирск «Ашан» зашел в 2008 году, а на сегодня в городе работают три магазина бренда. За последние годы в интернет пространстве неоднократно возникали слухи об уходе «Ашана» с российского рынка.

Немецкая компания «Глобус» (Globus) планирует открыть гипермаркет в Туле летом 2026 года и начать строительство гипермаркета в Зеленограде в 2027 году, хотя разрешение не го возведение пока не получено. Компания также рассматривает возобновление инвестиций в магазин в Некрасовке при изменении политической ситуации. В компании 22 магазина на 8 рынках с торговой площадью 212,6 тыс. кв. м. Выручка в 2025 году выросла на 5% до 165,6 млрд рублей, прибыль — на 12% до 7,4 млрд рублей. В Новосибирске сеть не представлена.

Источник фото: Infopro54, автор: Татьяна Краснова

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

