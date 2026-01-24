В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Удмуртия предложила федеральному Минсельхозу создать в стране интервенционный фонд молочной продукции. Госсовет республики направил соответствующее обращение министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут. Infopro54 попросил сибирский отраслевой союз прокомментировать эту инициативу.

В своём обращении власти Удмуртии сообщили о существенном снижении закупочных цен на сырое молоко из-за избытка готовой продукции на рынке и снижения спроса. По их данным, цена для крупных предприятий упала за год на 12 рублей, а для небольших производителей — почти на 20 рублей. Среди основных причин называется невыгодный из-за сильного рубля экспорт и рост производственных затрат.

— Разговоры об интервенционном фонде периодически ведутся. Когда закупочные цены на молоко падают, эту идею начинают обсуждать. Может быть, такие государственные закупки у производителей отчасти снимут напряжение на рынке. Если представить, что часть продукции купили в интервенционный фонд, то дальше что, что государство будет с ней делать? Помочь производителям можно было бы системным подходом. Во-первых, нужно, чтобы торговые сети транслировали ценовые изменения. Это могло стимулировать потребление. Сейчас цены у производителей снижаются, а цены в сетевых магазинах — нет. Второй важный вопрос — борьба с фальсификатом. Он, к сожалению, занимает часть рынка, давит ценой, и это вредит честным игрокам с качественной продукцией, — сообщил Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Участники рынка «молочки» говорят, что сейчас большие запасы продукции на складах у всех, и они растут. Причины: экспорт встал из-за сильного рубля, а внутреннее потребление не растёт. Слова производителей подтверждаются сторонними исследованиями. Согласно данным исследования компании «Нильсен», за последние 12 месяцев продажи снизились в большинстве категорий молочной продукции. Так, продажи сливочного масла снизились на 9,6% (в натуральном выражении), продажи пастеризованного молока — на 8,8%.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области растёт спрос на альтернативное молоко.