Мошенники выдают Telegram-боты за сервисы для оплаты услуг ЖКХ

Мошенники изобретают новые схемы обмана граждан. Теперь они начали активно использовать Telegram-боты, замаскированные под сервисы оплаты коммунальных услуг.

— На фоне перехода российских регионов на единый платежный документ (ЕПД) за ЖКУ в электронном виде эксперты отмечают всплеск мошеннической активности в Telegram, — сообщили в компании Angara Security.

Эксперты рассказали, что обманщики используют несколько сценариев для того, чтобы заманить людей в фишинговые боты. Зачастую они рассылают личные сообщения от имени УК или председателей ТСЖ с просьбой «уточнить некоторые данные» в связи с «обновлением базы данных». Иногда в домовых чатах мошенники инициируют обсуждение темы оплаты квитанций, затем участникам предлагают опробовать функционал такого «бота-ассистента».

— Все эти сценарии ведут к одному: вас просят перейти по ссылке, ввести данные о месте жительства, номер телефона и, что самое опасное, код подтверждения из СМС. Будьте бдительны и берегите свои данные! — напоминают эксперты.

Напомним, в Сибирском ГУ Центробанка описали несколько наиболее распространенных схем мошенничества. Чаще всего преступники выдают себя за сотрудников банков, полиции или службы поддержки «Госуслуг». Они говорят, деньгам грозит опасность, и рекомендуют перевести их на «безопасный счет».

Кроме того, злоумышленники звонят от лица операторов связи и говорят, что нужно «продлить договор» или «заменить SIM-карту», а также применяют искусственный интеллект для создания голосовых дипфейков.

— Мошенники стали использовать сложные технологии, включая искусственный интеллект, для имитации голосов. Помните, если во время звонка речь идет о деньгах, кодах или установке приложений — это признак мошенничества. Не отвечайте на звонки от неизвестных номеров, — напомнила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Ранее редакция сообщала, что мошенники в Новосибирске начали представляться газовиками.