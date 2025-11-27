В Новосибирской области появятся проекты КРТ с частными домами

Новосибирская область намерена расширять практику использования механизма комплексного развития территории. До сих пор КРТ в регионе плотно ассоциировался с многоэтажным строительством. Постепенно расширяется практика его применения при реновации промышленных объектов. По словам министра строительства региона Дмитрия Богомолова, с 2026 года в рамках КРТ в регионе планируют развивать индивидуальное жилищное строительство.

— Сегодня ИЖС в регионе активно развивается и увеличивает градпотенциал. Мы ведем работу с несколькими застройщиками. Будем представлять эти проекты в следующем году, — добавил чиновник.

По его словам, при реализации проектов ИЖС в регионе сегодня активно используются счета эскроу. Заключено порядка 250 договоров подряда.

— Это цивилизованный инструмент, который позволяет защитить гражданина от обмана, дает ему уверенность, что объект будет достроен. У подрядчика также появляется уверенность, что ему хватит денег на достройку объекта, — добавил Боломолов.

Напомним, по итогам 10 месяцев 2025 года в Новосибирской области сдано более миллиона квадратных метров ИЖС. Общий ввод, по данным Росстата, составил 1,9 млн «квадратов».

При этом управляющий партнер направления B2B компании «Бусы» Григорий Якобсон отмечал, что в последние годы в России наблюдается тенденция, когда строители индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начинают сдавать свои объекты в аренду вместо продажи или по причине ее невозможности.

С другой стороны, в Новосибирске растет количество исков к застройщикам ИЖС со стороны обманутых покупателей частных домов. В июне у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся согласованный митинг, на который вышли обманутые дольщики «Биш Хауз», «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Эти компании обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства. Люди остались без жилья.

