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Бизнес Наука Общество

Влияние «присадочного» бензина на автомобили оценили новосибирские химики

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Ситуация на рынке автомобильного топлива становится триггером для форсированного перехода на альтернативные энергоносители

Назад в СССР

В России разрешили производство высокооктановых бензинов путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами и делает этот процесс экономически выгодным за счет налоговых льгот. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 4 июля. В правительстве пояснили, что эта вынужденная мера направлена на насыщение рынка дополнительными объемами топлива и носит превентивный характер для предотвращения дестабилизации.

Доктор химических наук, директор института естественных и социально-экономических наук НГПУ и Наталья Кандалинцева и кандидат химических наук, доцент кафедры химии, заместитель директора института естественных и социально-экономических наук, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Алексей Хомченко прокомментировали сможет ли эта мера способствовать преодолению бензинового кризиса в стране.

По словам экспертов, прямогонный бензин — это относительно легкокипящая светлая фракция нефти, получаемая при ее непосредственной перегонке. Такой бензин характеризуется невысокими значениями октановых чисел — от 40 до 70 (в зависимости от сорта нефти).

— Здесь уместно вспомнить, что довоенные автомобили в СССР использовали бензин с октановыми числами 56 и 66, «Москвичи» и «Волги» — 72 и 76, и совсем мало выпускалось «премиального» А-93 — для ВАЗ и последних модификаций «Волги». При этом самым массовым был А-76 (что в современной шкале соответствует АИ-80), —напомнили собеседники редакции.

Современные автомобили обладают более мощными и экологичными двигателями, что достигается более сильным сжатием паров топлива и использованием систем турбонаддува. Бензины с малым октановым числом таких условий просто не выдерживают и подвергаются взрывному горению (детонации), при этом формируется взрывная волна, удары которой снижают эффективность и нарушают работу двигателя вплоть до его поломки.

Присадка присадке рознь

Эксперты напомнили, что существует два подхода к повышению октановых чисел бензинов.

  • Первый, исторически более ранний и технологически более простой — добавление специально синтезированных присадок.
  • Второй, доминирующий в настоящее время, — через изменение структуры молекул углеводородов, входящих в состав бензина, в процессе их высокотемпературной изомеризации на платиновом катализаторе (платформинг). По сути, это вторичная переработка нефти, требующая загрузки дополнительных мощностей НПЗ.

— В сложившейся ситуации расширение объемов «присадочного» производства позволит при снижении загруженности НПЗ выпускать больше высокооктановых топлив и преодолеть формирующийся дефицит, — отметили химики.

Эксперты заявили, что вопреки распространяющемуся среди автолюбителей мнению, получить высокооктановый бензин из прямогонного только введением присадок невозможно, поэтому в законе и идет речь о смешении компонентов. Но добавление прямогонного сырья в купе с присадками к высокооктановым компонентам, позволит быстро увеличить объемы выпуска АИ-92–100.

— Следует заметить, что в настоящее время в нефтяной отрасли используются высокоэффективные присадки на основе аминов, эфиров или металлоценовых комплексов, а не пресловутый тетраэтилсвинец, загрязняющий окружающую среду токсичными соединениями и запрещенный к использованию в РФ еще в 2003 году. Вопрос возобновлении использования такого рода присадок даже не поднимается, — подчеркивают эксперты НГПУ.

Наталья Кандалинцева и Алексей Хомченко обратили внимание еще на один нюанс: современные присадки, в отличие от тетраэтилсвинца, не оказывают деструктивного влияния на лямбда-зонды и каталитические нейтрализаторы турбированных двигателей при соблюдении регламентных концентраций. Таким образом, применение такой технологии не несет значимого ущерба для системы впрыска и поршневой группы, что подтверждено длительной эксплуатационной историей.

— Конечно, расширение объемов производства «присадочного» бензина является временной мерой. Данный шаг следует расценивать исключительно как тактический маневр, а не как стратегическое изменение в отечественной нефтепереработке.

Альтернативные энергоносители

Тем не менее, сложившаяся ситуация на рынке автомобильного топлива, по оценке экспертов, становится триггером для форсированного перехода на альтернативные энергоносители:

  • Компримированный природный газ (метан) — обладает октановым числом более 110, что идеально для двигателей с высоким сжатием, и в 2–3 раза дешевле бензина в пересчете на километр пробега.
  • Электротяга — несмотря на текущие ограничения по емкости аккумуляторов, темпы удешевления киловатт-часа (особенно при использовании атомной энергетики), что делает электромобили экономически и экологически приоритетными в долгосрочной перспективе.

— По существующим оценкам сегодня на внутреннем рынке Китае более 60% продаваемых новых автомобилей — электрические, а в Бразилии доля электромобилей в 2026 г. выросла по сравнению с 2025 г. на 92 %. Не вызывает сомнений, что число электромобилей и машин с гибридными двигателями на российском автомобильном рынке также в ближайшие годы будет расти — это общемировой тренд, — уверены Наталья Кандалинцева и Алексей Хомченко.

Напомним, в последнее время в СМИ и соцсетях появились сообщения от автолюбителей, которые жалуются на некачественный бензин, из-за которого им пришлось обращаться на СТО.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности из-за топливного кризиса: в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Наука Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : топливо НГПУ бензин

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