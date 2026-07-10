Новосибирские заказчики «режут» бюджеты на мероприятия

Финансовый разрыв

Головной болью ивент-агентств (Занимаются организацией мероприятий. ― Ред.) сегодня является кредитование. О этом сообщила заместитель руководителя комитета по кейтерингу и ивенту Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», директор ивент-агентства «ВМЕСТЕ! Event group» Вероника Рукавишникова на форуме «Дикоросы».

— Ставки по кредитам достаточно высоки, особенно для малых предпринимателей, банки отказываются идти на уступки, а бюджеты у крупных корпоративных заказчиков сформированы еще в прошлом году, и они их не увеличивают. Допускается только незначительная коррекция по опциям. При этом заказчики хотят «как в прошлом году или лучше», а цены на персонал, на логистику, на продукты питания выросли, — констатирует эксперт.

Это приводит к уходу с рынка агентства. Чаще всего тех, которые завязаны на долгих кредитных историях.

— Более мелкие игроки чувствуют себя лучше. У них меньше людей, меньше расходников, — поясняет она.

Руководитель MICE-департамента агентства IBC Corporate Travel Ольга Степаненко также говорит о падении количества заявок при сохранении сумма заказов.

— Это связано с тем, что клиенты формируют бюджет на мероприятия заранее. В связи с ростом цен они не могут делать большие ивенты, поэтому стараются сократить их количество, но при этом не хотят, чтобы это повлияло на качество, — говорит она.

Больше конкурентов

Еще одна проблема, актуальная во многих регионах России, — крупные компании выращивают собственный ивент-менеджмент, который неплохо сам организует мероприятия.

— В итоге ивент-компании конкурируют на рынке с заказчиками за право организовывать им мероприятие, — констатирует Вероника Рукавишникова.

Ольга Степаненко также говорит о более жесткой конкуренции на тендерах. Причем заказчики проводят торги по выбору подрядчиков на каждое мероприятие, добиваясь снижения цены. Ивент-агентства в свою очередь вынуждены запрашивать у потенциальных партнеров разные варианты кейтеринга: попроще, средний и подороже.

— Это позволяет выстраивать более гибкий бюджет, чтобы вписаться в требования заказчиков, — отмечает она.

Риски экономии

По наблюдениям Ольги Степаненко, последнее на чем экономят заказчики — это еда. Большинство компаний до сих пор считают неприемлемым пригласить специалистов на круглый стол, на конференцию и т.д. и не накормить вкусно и красиво.

— Те, кто все-таки хочет сэкономить, заказывают кейтеринг без обслуживания. Это могут быть, например, тематические ланч-боксы. Кроме того, заказчики отказываются от проведения мероприятий на выездных площадках и переносят их на собственные, куда все-равно приглашают кейтеринг, — рассуждает эксперт.

Основатель и директор ивент-студии DETALI («Детали») Евгения Ли-Хи-За, напротив, говорит, что клиенты все чаще настаивают на сокращении расходов на угощение.

— Я предупреждаю заказчиков: самостоятельно не стоит не сокращать меню. В такой ситуации не всегда удается соблюсти баланс, и в итоге клиент может получить сюрприз, увидев, что окажется на столах. Подрядчик может посоветовать, чем лучше заменить стейк семги. Например, вместо него может быть плов с курицей, — пояснила она.

К трендам 2026 года Ольга Степаненко отнесла тот факт, что сейчас ивент-агентствам приходится часто думать об украшении столов и искать эту атрибутику на маркетплейсах, самим придумывать какие-то новые истории.

— Раньше такого не было, мы привыкли работать с профессионалами, которые сами накрывают столы, — пояснила представитель ивент-агентства.

Евгения Ли-Хи-За категорически не рекомендует экономить на технических моментах: звук и свет, так как техническая составляющая — это то, что держит людей на мероприятии.

— Не дай бог на вашем мероприятии будет не слышно ведущего или вырубится свет. Кроме того, если мы начинаем вмешиваться в райдер приглашенного хедлайнера, то, как правило, он совсем убирается из сметы. Хотя в некоторых ситуациях это может быть выходом, — не исключает она.

Категорически эксперт рекомендует не удалять из бюджета строку с расходами на фото и видео.

— Фраза «у нас у всех iPhone, мы сами пофотографируем» — классная, но фото и видеоотчеты будут работать на ваш бренд и тогда, когда мероприятие завершилось. На ваш внешний и внутренний HR, в рекламных целях. Их будут выкладывать в соцсети ваши сотрудники, и другие люди захотят прийти к вам в компанию, потому что у вас вау-корпоративы с крутыми фоточками и видеоотчетами. Не нужно отказываться от классного фотографа, искать ему более бюджетную замену. Закажите его не на десять, а на четыре часа, но его фотоотчеты действительно вдохновляют, — рассуждает Евгения.

Где можно порезать

Если без сокращений бюджета невозможно, то Евгения Ли-Хи-За советует пересмотреть время проведения мероприятий. Например, если корпоратив планировался на восемь часов, его можно ограничить четырьмя. Соответственно сокращаются все позиции сотрудников, которые приедут на это мероприятие, а также цена ведущего, диджея, стоимость кейтеринга и т.д.

— При сокращении бюджетов на развлекательную программу стоит идти в творческие номера, в диджитал-активности, крутые прикладные мастер-классы, — перечисляет эксперт.

Точки роста

Вероника Рукавишникова считает, что точкой роста отрасли будут коллаборации.

— Те, кто коллаборируются — выживают. Чтобы заработать, люди также идут в другие регионы, выходят на новые рынки и направления. Просто продажей ведущего, звука и колонки сегодня уже не заработаешь. Это легко может сделать менеджер в любой компании. Ивент-агентства зарабатывают на дизайне, на идее, на привлечении в проект каких-то партнеров, благодаря нестандартным подходам. Например, если раньше вы зарабатывали на частных мероприятиях, то сегодня можно посмотреть на деловые мероприятия либо пойти переподготовку на режиссера событий. Нужно расти и развиваться. Те, кто это делает, подхватывают новую волну. Думаю, что в перспективе рынок будет за такими людьми, которые не сидят, сосредоточившись на своем кармане, а что-то делают для рынка, — прогнозирует она.

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