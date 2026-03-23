Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске

19 марта Банк Уралсиб в торжественной обстановке открыл Дополнительный офис «Хабаровский» по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65.

Новое отделение в центре города предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и бизнеса. Его сотрудники расскажут о продуктах и услугах банка, проконсультируют клиентов по любым возникающим вопросам, помогут подключить онлайн-банк.

Удобный и современный офис оформлен в новом корпоративном стиле. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания клиентов: электронная очередь, Wi-Fi и зарядная станция для смартфонов, зона самообслуживания 24/7 с банкоматом.

«Открытие офиса в Хабаровске – часть стратегии банка и важный шаг в развитии нашей сети на Дальнем Востоке. Мы планируем реализовать в регионе ряд важных проектов, поддерживать здесь социальные, культурные и спортивные инициативы. Надеюсь, что наше сотрудничество с Хабаровским краем будет взаимовыгодным», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Уралсиб сегодня проводит качественное обновление своей региональной сети и расширяет географию присутствия – в регионах открываются новые офисы, обновляются действующие отделения, точки обслуживания переносятся в более удобные для клиентов локации, развиваются новые форматы обслуживания. Банк постоянно развивает свою линейку продуктов и услуг, цифровые каналы и сервисы, улучшает клиентский опыт. Все это помогает делать обслуживание клиентов эффективным, удобным, отвечающим современным стандартам и требованиям банковского бизнеса.

Информацию о режиме работы ДО «Хабаровский», продуктах и услугах, предоставляемых в этом офисе, можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-250-57-57.