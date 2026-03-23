Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске

Дата:

Новое отделение в центре города предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и бизнеса

Банк Уралсиб открыл универсальный офис в Хабаровске19 марта Банк Уралсиб в торжественной обстановке открыл Дополнительный офис «Хабаровский» по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65.

Новое отделение в центре города предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и бизнеса. Его сотрудники расскажут о продуктах и услугах банка, проконсультируют клиентов по любым возникающим вопросам, помогут подключить онлайн-банк.

Удобный и современный офис оформлен в новом корпоративном стиле. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания клиентов: электронная очередь, Wi-Fi и зарядная станция для смартфонов, зона самообслуживания 24/7 с банкоматом.

«Открытие офиса в Хабаровске – часть стратегии банка и важный шаг в развитии нашей сети на Дальнем Востоке. Мы планируем реализовать в регионе ряд важных проектов, поддерживать здесь социальные, культурные и спортивные инициативы. Надеюсь, что наше сотрудничество с Хабаровским краем будет взаимовыгодным», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Уралсиб сегодня проводит качественное обновление своей региональной сети и расширяет географию присутствия – в регионах открываются новые офисы, обновляются действующие отделения, точки обслуживания переносятся в более удобные для клиентов локации, развиваются новые форматы обслуживания. Банк постоянно развивает свою линейку продуктов и услуг, цифровые каналы и сервисы, улучшает клиентский опыт. Все это помогает делать обслуживание клиентов эффективным, удобным, отвечающим современным стандартам и требованиям банковского бизнеса.

Информацию о режиме работы ДО «Хабаровский», продуктах и услугах, предоставляемых в этом офисе, можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-250-57-57.

Erid: F7NfYUJCUneTVT3icb3v

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Больше 1,2 млрд рублей заняли до зарплаты в Сбере жители регионов Сибири в первые два месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 40%.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн – идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня.

Читать полностью

Накопления сибиряков подросли в феврале

В феврале общий объем средств, размещенных населением Сибири в банке ВТБ на депозитах и накопительных счетах, увеличился на 11,1 миллиарда рублей, достигнув отметки в 808,2 миллиарда рублей, что составляет рост в 1,4%. Наиболее активно сбережения прирастали у жителей Республики Тыва, Красноярского края, а также республик Хакасия и Алтай. Если же рассматривать абсолютные показатели прироста, то наибольший вклад внесли Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

В масштабах всей страны в феврале наблюдался рост общего объема привлеченных средств на 2%, что эквивалентно 1,3 триллиона рублей, и составил 65,9 триллиона рублей. Ключевым фактором увеличения рынка стали вклады и накопительные счета в рублях. По итогам февраля, общий объем рублевых сбережений граждан России превысил 62,5 триллиона рублей, увеличившись на 2% или 1,2 триллиона рублей.

Читать полностью

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

Читать полностью

Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

Читать полностью

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с максимальным грейсом

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 февральского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.01.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали наиболее важные критерии: процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период, а также длительность льготного периода и правила его действия. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах и ряд других параметров.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером 9-го Открытого Кубка России Киокушин Каратэ

13-14 марта в Кемерово прошел 9-й Открытый Кубок России Киокушин Каратэ, партнером которого стал Банк Уралсиб. В турнире приняли участие более 350 человек, представляющих Кемерово, Новосибирск, Иркутск, Омск, Барнаул, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Новоалтайск, Рубцовск. В числе участников – победители и призёры первенств России и мира, что показало высокий уровень соревнований.

Турнир направлен на пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства, популяризацию Киокушин Каратэ среди различных возрастных групп, вовлечение молодежи в систематическое занятия спортом.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

