Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Город Общество

Пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В этом году для летнего отдыха пока планируют открыть пять муниципальных пляжей

В этом году для горожан и туристов будут открыты пять муниципальных пляжей в парках «У моря Обского» и «Бугринская роща», а также платный пляж в парке отдыха «Звезда» на Обском водохранилище.

В настоящее время на пляжах парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» идут подготовительные работы к пляжному сезону 2026 года. Водолазы обследуют дно водоёмов, проводится подготовка инфраструктуры: устанавливаются летние души, ногомойки, питьевые фонтаны, лежаки и кабины для переодевания. Также проверяются состояние воды и песка, говорится в ответе управления культуры мэрии и департамента по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Власти города также уже утвердили список водоёмов, где купание будет запрещено. Он включает в себя 53 водоёма.

Напомним, в прошлом году пляжный сезон официально стартовал 11 июня. К его началу были открыты пять муниципальных пляжей:

  1. Пляж в парке «Бугринская роща», расположенный на реке Оби.
  2. Четыре пляжа на Обском водохранилище в парке «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Информации о том, будет ли в этом сезоне официально работать Центральный пляж Академгородка, пока нет.

Городской пляж «Наутилус» по-прежнему закрыт. Первоначально его закрыли из-за возведения «Сибирь-Арены». Сейчас на площадке планируется строительство парка развлечений и оздоровительного центра.

Ранее редакция сообщала о том, чем опасно купание на диких пляжах.

Источник фото: пресс-службы МЧС по Новосибирской области

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Пляж

626
0
0
Предыдущая статья
Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни
Следующая статья
Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Читать полностью

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

Читать полностью

Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Автор: Артем Рязанов

Завтра, 8 мая, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие летнего сезона с запуском фонтана. В 18:00 выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, в 19:00 начнётся праздничный концерт, а в 20:00 состоится запуск фонтана.

В честь Дня Победы фонтан будет сопровождать музыка военных лет. В парке «Первомайский» также запустят фонтан к 9 мая. Остальные городские фонтаны уже функционируют: в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Берёзовая роща» и у ГПНТБ. В этом году после ремонта впервые заработали фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК им. М. Горького.

Читать полностью

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Читать полностью

Энергетики опубликовали график отключений горячей воды в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 16 мая по 26 августа в Новосибирске будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов. Об этом сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании». Испытания пройдут в 13 этапов, а отключения воды завершатся 2 августа.

СГК представила детальный план отключений горячей воды по этапам.

Читать полностью

В Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 998 памятников поставлены на государственный кадастровый учет и внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 667 из них созданы в честь сибиряков — защитников Отечества и тружеников тыла.

В рамках проекта по наполнению реестра недвижимости полными и точными сведениями Управление Росреестра по Новосибирской области провело масштабную работу по сверке данных об объектах культурного наследия, в число которых входят памятники и мемориалы, увековечивающие подвиг советского народа в годы войны.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Бизнес Общество Спорт

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Власть Город Общество

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Город Общество

Пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону

Общество

Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Власть

Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

Бизнес Недвижимость Рынки

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Бизнес Власть Общество

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Общество

Энергетики опубликовали график отключений горячей воды в Новосибирске

Бизнес

Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Общество

В Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ

Власть

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость Общество

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Общество

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Телекоммуникации

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Актуальный разговор Бизнес Недвижимость

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Бизнес Общество

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Общество

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности