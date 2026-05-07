Пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону

В этом году для горожан и туристов будут открыты пять муниципальных пляжей в парках «У моря Обского» и «Бугринская роща», а также платный пляж в парке отдыха «Звезда» на Обском водохранилище.

В настоящее время на пляжах парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» идут подготовительные работы к пляжному сезону 2026 года. Водолазы обследуют дно водоёмов, проводится подготовка инфраструктуры: устанавливаются летние души, ногомойки, питьевые фонтаны, лежаки и кабины для переодевания. Также проверяются состояние воды и песка, говорится в ответе управления культуры мэрии и департамента по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Власти города также уже утвердили список водоёмов, где купание будет запрещено. Он включает в себя 53 водоёма.

Напомним, в прошлом году пляжный сезон официально стартовал 11 июня. К его началу были открыты пять муниципальных пляжей:

Пляж в парке «Бугринская роща», расположенный на реке Оби. Четыре пляжа на Обском водохранилище в парке «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Информации о том, будет ли в этом сезоне официально работать Центральный пляж Академгородка, пока нет.

Городской пляж «Наутилус» по-прежнему закрыт. Первоначально его закрыли из-за возведения «Сибирь-Арены». Сейчас на площадке планируется строительство парка развлечений и оздоровительного центра.

