Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

8 мая в Новосибирске пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». Она начнётся в 22:00. Главной площадкой станет Монумент Славы — мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2026 году церемония посвящена сибирским дивизиям. Программу пролога составят фактические данные, статистика и песня «Память» на слова и музыку Александра Сухарева.

— Хочу подчеркнуть историческую значимость сибирских дивизий, сформированных на базе военных округов региона. Эти соединения прошли такие значимые сражения, как оборона Москвы, бои под Сталинградом, Курская дуга, участвовали в освобождении городов Европы, — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин.

Особый вклад внесли сами новосибирцы. В 150-ю стрелковую дивизию из города направили 4 тысячи бойцов. Это наибольшее число добровольцев среди всех регионов Сибири, которые участвовали в формировании этой части.

Организатором акции выступает региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» при поддержке правительства Новосибирской области.

За 15 лет формат акции заметно изменился. Изначально мероприятие собирало около 100 человек. С 2016 года церемония у Монумента Славы получила световое и музыкальное сопровождение. Тогда же на пилонах мемориала начали показывать фрагменты документальных фильмов. С 2022 года «Свеча памяти» одновременно проходит на 14 площадках Новосибирска у мемориальных мест по единому сценарию.