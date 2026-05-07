Yandex Zen RuTube
Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

В 2026 году церемония посвящена сибирским дивизиям

8 мая в Новосибирске пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». Она начнётся в 22:00. Главной площадкой станет Монумент Славы — мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2026 году церемония посвящена сибирским дивизиям. Программу пролога составят фактические данные, статистика и песня «Память» на слова и музыку Александра Сухарева.

— Хочу подчеркнуть историческую значимость сибирских дивизий, сформированных на базе военных округов региона. Эти соединения прошли такие значимые сражения, как оборона Москвы, бои под Сталинградом, Курская дуга, участвовали в освобождении городов Европы, — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин.

Особый вклад внесли сами новосибирцы. В 150-ю стрелковую дивизию из города направили 4 тысячи бойцов. Это наибольшее число добровольцев среди всех регионов Сибири, которые участвовали в формировании этой части.

Организатором акции выступает региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» при поддержке правительства Новосибирской области.

За 15 лет формат акции заметно изменился. Изначально мероприятие собирало около 100 человек. С 2016 года церемония у Монумента Славы получила световое и музыкальное сопровождение. Тогда же на пилонах мемориала начали показывать фрагменты документальных фильмов. С 2022 года «Свеча памяти» одновременно проходит на 14 площадках Новосибирска у мемориальных мест по единому сценарию.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор фото — правительство НСО
Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области значительно снизилось, как следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом развитии региона за январь—март текущего года.

По данным ведомства, за отчетный период было произведено 168,5 тысячи тонн молока, что на 13,5% меньше, чем в первом квартале 2025 года. В прошлом году предприятия области произвели 820,2 тысячи тонн молока, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Правительство Новосибирской области совместно с региональным министерством ЖКХ и энергетики приступило к реализации масштабного этапа благоустройства в 2026 году. Речь идет о преображении сразу 116 объектов, которые расположены как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Все эти мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, строительные бригады уже активно работают на 19 территориях. Техника вышла на объекты в селе Верх-Тула, рабочем поселке Горный, районном центре Сузун, а также в городах Бердск, Кольцово и Обь.

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Автор: Артем Рязанов

Сложная паводковая обстановка сохраняется в семи регионах Сибирского федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кузбассе.

Группировка спасателей из 439 человек и 173 единиц техники работает на местах подтоплений. При этом из 2,7 тысяч подготовленных пунктов временного размещения активно используется только один — в Кемеровской области, где размещены пять человек. Об этом сообщили пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе.

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

