Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах,

инвентарь для спортивных игр,

промысловые лыжи,

товары для рыбалки.

Стоит отметить, что на новосибирские компании приходится 6,1% от объема спортивной продукции, выпущенной в России, и почти 52% — в округе.

Напомним, в Новосибирской области на сегодняшний день работают более 90 малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За 2025 год их количество увеличилось в 1,5 раза. Эксперты Корпорации МСП объясняли этот тренд ростом популярности здорового образа жизни и развитием туристической инфраструктуры.

В 2025 году в Новосибирской области резко вырос спрос на тренировки по единоборствам. По этому показателю регион вошёл в тройку лидеров.

В регионе производят яхты, которые продаются по всей России.

