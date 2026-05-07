Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

У районных администраций не хватает техники и людей, а к качеству работы сторонних подрядчиков возникают вопросы

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

— Например, в Первомайском районе площадь дорог частного сектора составляет почти 500 тысяч кв. м. Судя по нормативу, на эти цели должны были выделить около 15 млн рублей, но, по имеющейся у меня информации, лимиты на обслуживание дорог частного сектора составляли где-то 5-6 млн. То есть только Первомайке не хватает 10 млн рублей, — констатировал Горшков.

Александр Стефанов отметил, что в 2025 году в городе впервые был разработан порядок с параметрами оценки содержания дорог частного сектора. Департамент транспорта отвечает за разработку проектов содержания, контрактов, нормативов финансовых затрат, оценку технического состояния, паспортизацию, инвентаризацию и организацию регулирования и мониторинг дорожного движения.

Работы по содержанию дорог осуществляют муниципальные учреждения, подведомственные департаменту и администрациям районов. Причем работы на дорогах четвертой и пятой категории выполняются в рамках содержания после того, как проведен основной комплекс работ по магистральной сети.

— Для уборки улиц после сильных снегопадов привлекаются подрядные организации. Но это вынужденная мера в условиях ограниченных ресурсов по технике и людям. Своими ресурсами мы не справляемся. Однако в составе контрактов есть не совсем корректные положения, которые необходимо унифицировать применительно ко всем районам. Сейчас типовой контракт разработан. Он нацелен на минимизацию рисков, так как основные претензии, которые предъявляются к сторонним подрядчикам, — эффективность выполнения работы. Нам важно, чтобы речь шла не об освоении бюджетов, а о достижении результата. Думаю, что в перспективе мы увидим улучшение ситуации, — пояснил Стефанов.

Павел Горшков напомнил, что районным администрациям передали полномочия по уборке дорог в частном секторе, но недодали финансов, а также рекомендовал оценить, сколько реально нужно средств для нормализации этой работы.

— Я шестой год депутат — и ни разу не слышал инициативы департамента об увеличении суммы на уборку частного сектора. Подчеркну, вопрос стоит не об эстетике и красоте. Несвоевременный вывоз снега служит причиной подтоплений и других чрезвычайных ситуаций, — подчеркнул депутат.

Александр Стефанов сообщил, что идет актуализация 191-го постановления мэрии «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска», а также нормативов затрат.

Напомним, в этом году на воду в подполе, на земельных участках и даже в домах жаловались жители нескольких районов Новосибирска, где расположен частный сектор. В частности, речь идет о Бронных переулках, прилегающих к Южно-Чемскому жилмассиву. Много проблем зимой возникало у мусоровозов, которые не могли вывезти отходы и застревали в снегу на улицах частного сектора. С такими же проблемами сталкивались машины скорой помощи и пожарные. Таксисты после сильных снегопадов отказывались приезжать в локации города с ИЖС.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов. На тот момент в районах индивидуальной жилой застройки города были расчищены всего 10% дорог. На 2021 год в частных домах проживали около 30% новосибирцев. 

Фото предоставлены пресс-службой АО «Спецавтохозяйство» из канала компании в МАХ.

