Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Автор: Юлия Данилова

Компания сделает предложение владельцам своих ценных бумаг

Ключевой собственник АО «Новосибирскэнергосбыт» — ООО «Адванс Инвест» —планирует выкупить часть акций предприятий. Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг поступило в «Новосибирскэнергосбыт» 22 апреля. Судя по данным, размещенным на сайте раскрытия информации, речь идет об обыкновенных акциях в количестве 297 151 штука, зарегистрированных в феврале 2007 года. Предлагаемая цена приобретения составляет 775 рублей за акцию. Оценку их стоимости проводил ООО «Консалтинг групп «Промаудит» в декабре 2025 года. На тот момент рыночная стоимость бумаг составляла 775 рублей за штуку. Теоретически, на выкуп всех акций компании необходимо более 230 млн рублей.

— Совет директоров новосибирской компании поддержал предложение о выкупе и считает указанную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций общества справедливой и обоснованной, — уточняется в раскрытии информации.

Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг (70 дней с момента получения АО обязательного предложения о выкупе) считаются полученными.

— Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия обязательного предложения, не удовлетворяются, — отмечается в сообщении.

По данным бухгалтерского отчета, на конец декабря 2025 года 64,57% в уставном капитале принадлежало ООО «Адванс Инвест», 29,9% — ООО «АДВ Инвест», 5,53% —прочим акционерам. По состоянию на конец декабря 2025 года в реестре было зарегистрировано 5299 акционеров.

По данным сервиса Контур.Фокус, в первой компании 51% принадлежит ООО «Си Пи Эссетс Менеджмент» (конечным владельцем называется директор компании Артем Зуев), 49% — директору «Адванс Инвест» Максиму Урьяшу. В ООО «АДВ Инвест» почти 100% у «Си Пи Эссетс Менеджмент» (Артема Зуева), 0,01% — у директора «Новосибирскэнергосбыта» Карэна Дашьяна.

Стоит отметить, что 23 апреля 2025 года Банк Росси направил «Адванс Инвест» предписание об устранении нарушения требований законодательства в отношении акций «Новосибирскэнергосбыта».

— В силу закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах», лицо которое приобрело более определенной доли акций акционерного общества обязано направить прочим акционерам предложение о выкупе их акций. Это стандартная процедура, — пояснил редакции Infopro54 независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров.

На сайте раскрытия информации также размещена оценка планов «Адванс Инвест» в отношении «Новосибирскэнергосбыта» и работников предприятия после выкупа акций энергокомпании.

—  «Адванс Инвест» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности общества при реализации передовых управленческих решений, —отмечается в документе.

По мнению Сергея Бухарова, выкуп акций никакого влияния на деятельность компании не окажет.

— Просто идет консолидация акций, — добавил он.

По данным сервиса Контур.Фокус, АО «Новосибирскэнергосбыт» создано в результаты реогранизации в форме выделения из ОАО «Новосибирскэнерго» в 2006 году. Компания относится к субъектам естественных монополий. В 2025 году «Новосибирскэнергосбыт» получил выручку в размере 64,5 млрд (+11%), чистая прибыль составила 3,6 млрд (3,25 млрд)

Напомним, в 2023 году требование миноритарным акционерам об обязательном выкупе акций направлял собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс». 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области значительно снизилось, как следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом развитии региона за январь—март текущего года.

По данным ведомства, за отчетный период было произведено 168,5 тысячи тонн молока, что на 13,5% меньше, чем в первом квартале 2025 года. В прошлом году предприятия области произвели 820,2 тысячи тонн молока, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Автор: Юлия Данилова

Сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее — RS Group) Рустам Сатышев проанализировал ситуацию на рынке складской недвижимости и обозначил ключевые тренды на ближайшие два-три года.

— Рост российского рынка коммерческой недвижимости пришелся на 2023-2024 годы, когда была низкая ключевая ставка и высокая деловая активность. Это толкало рынок вверх.

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба подвела первые итоги действия ценовых соглашений между властями, производителями и торговыми сетями. Как показал анализ ведомства, Новосибирская область вошла в число регионов, где такой механизм дал наиболее заметный результат.

Средний размер торговой наценки в 13 регионах, предоставивших данные, снизился на 8,6%. В Новосибирской области падение оказалось почти вдвое больше — 15,7%. Выше показатель только в Ивановской области, где наценки сократились на 20%. Для сравнения: в Орловской области — 13,3%, в Магаданской — 11,7%, в Карачаево-Черкесской Республике — 8,8%.

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Директор ООО «ИТ сфера» Александр Митяев назвал ключевые ошибки, которые сегодня выявляются при аудите сайтов российских компаний. По словам эксперта, с начала 2026 года он проанализировал более 60 сайтов. Большая часть принадлежит новосибирским предпринимателям.

— Это направление оказалось самым проблемным. Почти в 90% аудитов выявлены критические или значительные технические ошибки, — отмечает Митяев.

