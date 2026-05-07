Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Ключевой собственник АО «Новосибирскэнергосбыт» — ООО «Адванс Инвест» —планирует выкупить часть акций предприятий. Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг поступило в «Новосибирскэнергосбыт» 22 апреля. Судя по данным, размещенным на сайте раскрытия информации, речь идет об обыкновенных акциях в количестве 297 151 штука, зарегистрированных в феврале 2007 года. Предлагаемая цена приобретения составляет 775 рублей за акцию. Оценку их стоимости проводил ООО «Консалтинг групп «Промаудит» в декабре 2025 года. На тот момент рыночная стоимость бумаг составляла 775 рублей за штуку. Теоретически, на выкуп всех акций компании необходимо более 230 млн рублей.

— Совет директоров новосибирской компании поддержал предложение о выкупе и считает указанную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций общества справедливой и обоснованной, — уточняется в раскрытии информации.

Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг (70 дней с момента получения АО обязательного предложения о выкупе) считаются полученными.

— Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия обязательного предложения, не удовлетворяются, — отмечается в сообщении.

По данным бухгалтерского отчета, на конец декабря 2025 года 64,57% в уставном капитале принадлежало ООО «Адванс Инвест», 29,9% — ООО «АДВ Инвест», 5,53% —прочим акционерам. По состоянию на конец декабря 2025 года в реестре было зарегистрировано 5299 акционеров.

По данным сервиса Контур.Фокус, в первой компании 51% принадлежит ООО «Си Пи Эссетс Менеджмент» (конечным владельцем называется директор компании Артем Зуев), 49% — директору «Адванс Инвест» Максиму Урьяшу. В ООО «АДВ Инвест» почти 100% у «Си Пи Эссетс Менеджмент» (Артема Зуева), 0,01% — у директора «Новосибирскэнергосбыта» Карэна Дашьяна.

Стоит отметить, что 23 апреля 2025 года Банк Росси направил «Адванс Инвест» предписание об устранении нарушения требований законодательства в отношении акций «Новосибирскэнергосбыта».

— В силу закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах», лицо которое приобрело более определенной доли акций акционерного общества обязано направить прочим акционерам предложение о выкупе их акций. Это стандартная процедура, — пояснил редакции Infopro54 независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров.

На сайте раскрытия информации также размещена оценка планов «Адванс Инвест» в отношении «Новосибирскэнергосбыта» и работников предприятия после выкупа акций энергокомпании.

— «Адванс Инвест» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности общества при реализации передовых управленческих решений, —отмечается в документе.

По мнению Сергея Бухарова, выкуп акций никакого влияния на деятельность компании не окажет.

— Просто идет консолидация акций, — добавил он.

По данным сервиса Контур.Фокус, АО «Новосибирскэнергосбыт» создано в результаты реогранизации в форме выделения из ОАО «Новосибирскэнерго» в 2006 году. Компания относится к субъектам естественных монополий. В 2025 году «Новосибирскэнергосбыт» получил выручку в размере 64,5 млрд (+11%), чистая прибыль составила 3,6 млрд (3,25 млрд)

Напомним, в 2023 году требование миноритарным акционерам об обязательном выкупе акций направлял собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс».