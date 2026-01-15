Поиск здесь...
Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза

Дата:

Объем автокредитования за 2025 год увеличился на 26% по сравнению с 2024 годом – до 57 млрд рублей

Банк УралсибАвтокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 2025 года вырос в 1,5 раза к итоговому показателю 2024 года и на 01.01.2026 года составил 81 млрд рублей. Объем автокредитования за 2025 год увеличился на 26% по сравнению с 2024 годом – до 57 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу в Новосибирске

Легендарная сказка ожила в современной постановке, в которой сочетаются сложные трюки на льду, виртуозная хореография и захватывающие спецэффекты. В ледовом музыкальном спектакле приняли участие самые яркие представители российского фигурного катания, на лед вышли профессиональные спортсмены и солисты мировых ледовых шоу. В представлении были также задействованы артисты оригинального жанра и воздушные гимнасты. Шоу посетили несколько десятков тысяч новосибирцев и гостей города, которые получили незабываемые впечатления от музыкального спектакля «Двенадцать месяцев».

«Мы второй год подряд выступаем партнерами ледовых шоу, и рады тому, что при нашем участии проходят такие интересные и яркие события, который дарят новосибирцам и гостям нашего города прекрасное праздничное настроение», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Читать полностью

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила декабрьский рейтинг дебетовых карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила декабрьский рейтинг лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и процентами на остаток собственных средств, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по активам (на 01.11.2025 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

При составлении рейтинга эксперты анализировали такие параметры, как стоимость обслуживания карты, размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит, правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли, наличие и размер процентов на остаток средств, дополнительные опции для держателей карт (онлайн-оформление, доставка курьером, скидки), а также ряд других критериев.

Читать полностью

Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в декабре, по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей на 01.11.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, а также услуги возврата процентов, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Читать полностью

Банк Уралсиб в Новосибирске получил почетную грамоту Национального Совета по Корпоративному Волонтерству

Его организаторами выступили Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, при поддержке фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив».

Участниками форума стали представители компаний - членов НСКВ в Новосибирской области, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, представители Ассоциации «Зеленые вузы Новосибирской области», представители органов власти, общественных организаций и деловых объединений.

Читать полностью

Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 10 трлн рублей

В 2025 году активы под управлением Private Banking и «Привилегии» ВТБ достигли отметки в 10 трлн рублей. Инвестиционная составляющая в структуре активов превысила 30% от общей суммы. Число клиентов банка, относящихся к категории состоятельных, составило более 1,2 млн человек.

Как отметила Оксана Семененко, старший вице-президент, возглавляющая Private Banking и «Привилегии» ВТБ, наибольшую динамику показали стратегии доверительного управления, продемонстрировавшие прирост портфеля на 90%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) выросли на 80%, а инвестиционные продукты страхования увеличились более чем на 50%.

Читать полностью

Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset

«В рамках пилотной эксплуатации нового отечественного программного продукта мы увидели, что производительность работы сотрудников сильно отличалась в зависимости от их местонахождения. Традиционные наблюдения и ручные замеры потребовали бы значительных ресурсов и затрат, тем более что новое ПО должно было быть внедрено в сжатые сроки, а все текущие процессы должны работать без сбоев», — рассказал Максим Сарычев, заместитель руководителя Фабрики эффективности Банка Уралсиб.

Поэтому было принято решение провести исследование производительности технологическими способами – с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset от российского вендора Инфомаксимум. В основе исследования – оценка времени отклика системы в разных условиях работы и анализ причин разброса эффективности.

Читать полностью
