Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Им предлагают самим найти переработчика, который примет у них вторсырье

В российских вузах стартовала всероссийская акция «Переработка», организованная в рамках программы «Зеленые вузы России». Мероприятие продлится до 25 марта 2026 года. Его цель — привлечь студентов к раздельному сбору отходов и вовлечению вторсырья в хозяйственный оборот. Новосибирских студентов тоже призывают участвовать — сообщение об этом опубликовало региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Организаторы предлагают студенческим командам организовать в своих учебных заведениях сбор макулатуры, а также других видов вторсырья, включая пластик, стекло и металл. Особенность акции заключается в ее привязке к экзаменационному периоду: именно во время сессии у студентов накапливается большое количество черновиков, конспектов и других бумажных отходов, которые могут быть направлены на переработку.

Для участия в акции необходимо собрать команду из десяти человек и зарегистрировать ее. Участники могут выбрать один из двух форматов проведения мероприятия: однодневная акция, когда прием вторсырья ведется в течение одного дня, или длительная, предполагающая организацию временного пункта сбора на несколько дней или неделю.

Организаторы предлагают командам самим решить логистические вопросы: заранее найти заготовителя или переработчика, которому будет передано собранное вторсырье, решить вопрос с транспортировкой отходов и подготовкой мест для временного хранения (баки, мешки, коробки или биг-бэги). По окончании акции участники должны представить отчет с указанием объема собранного вторсырья.

Как отметила представитель программы «Зеленые вузы России» Елена Оберемок, участие в акции позволяет студентам получить практический опыт в сфере экологической деятельности и внедрить принципы раздельного сбора в повседневную жизнь университета.

Ранее редакция сообщала, что Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами.

 

Фото Infopro54

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Автор: Мария Гарифуллина

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустила ежегодный доклад об особенностях климата на территории России в 2025 году. Документ объемом 132 страницы содержит подробный анализ температурных режимов, осадков, снежного покрова и других климатических показателей. Новосибирск и Новосибирская область упоминаются в докладе, в том числе в связи с рядом аномалий.

Согласно данным Росгидромета, прошедший год на территории России стал вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, уступив только рекордному 2020 году. Среднегодовая аномалия температуры составила плюс 1,24 градуса Цельсия. При этом на территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земном шаре.

Читать полностью

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Автор: Мария Гарифуллина

ООО «ВПК-Ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство и обратиться с заявлением в арбитражный суд. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном 18 февраля на Федресурсе от имени директора компании Евгения Беленецкого. Infopro54 ознакомился с документами.

В числе кредиторов «ВПК-ОЙЛ», чьи требования учитываются при подаче заявления, перечислены 12 компаний. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Читать полностью

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Автор: Мария Гарифуллина

Левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что запуск этого вида транспорта позволит улучшить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают 18 тысяч человек.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги через реку Обь по концессионному соглашению. Пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час.

Читать полностью

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года в России запрещено использовать иностранные слова в вывесках, табличках, указателях, а также в любых текстах о товарах для потребителей. За неисполнение требований бизнесу грозят серьезные штрафы — до 500 тысяч рублей. Infopro54 выяснил, что будет делать со своими англоязычными вывесками новосибирский бизнес.

По оценкам маркетологов, в Новосибирске на сегодняшний день порядка 30% вывесок написаны латиницей. Постепенно их доля снижается, но английский язык в сфере услуг все еще очень заметен. Он используется в названиях заведений общепита, салонах красоты, фитнес-центров, стоматологических клиниках, языковых школ, новых ЖК. Наконец, сотни пунктов выдачи двух известных маркетплейсов работают под вывесками, которые написаны не русскими буквами. Эксперты говорят: даже после введения новых требований резкой русификации названий ждать не стоит.

Читать полностью

S7 и Flydubai отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай, туристы сдают билеты

Автор: Мария Гарифуллина

Из-за ситуации на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство нескольких стран. Это коснулось тысяч российских туристов: тех, кто сейчас находится на отдыхе за границей, и тех, кто собирался туда отправиться. Сейчас авиакомпании отменяют рейсы в ОАЭ.

Авиакомпания S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай на 28 февраля и 1 марта. В сообщении авиаперевозчика говорится, что пассажиры могут оформить возврат денежных средств. Обратные рейсы из Дубая задерживаются, предварительно — на сутки. 28 февраля самолет, летевший рейсом S7 5785 из Новосибирска в Дубай, был отправлен на аэродром в пакистанском Карачи. Было объявлено, что после регламентированного отдыха экипажа самолет отправится обратно в Новосибирск. Рейс S7 5786 из Дубая в Новосибирск не вылетел по расписанию, время вылета несколько раз переносилось. Пассажиры ожидали в стерильной зоне аэропорта, потом их направили в гостиницу. На момент подготовки материала расчетное время прибытия указанного рейса в новосибирский аэропорт Толмачево — 8:32 1 марта.

Читать полностью

Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Землю около деревни Холодное в Сузунском районе официально закрепили за военно-туристическим палаточным лагерем «Курсант». Распоряжение о выделении участка для его размещения подписало правительство Новосибирской области. Участок переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель рекреационного назначения. Инициатором проекта является АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант». Лагерь включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области.

Директор АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант» Павел Тетерин пояснил редакции Infopro54, что детский палаточный лагерь патриотической направленности работает на этом месте с 2010 года. Вначале это был муниципальный лагерь, а с 2015 им занимается АНО.

Читать полностью
