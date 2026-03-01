Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

В российских вузах стартовала всероссийская акция «Переработка», организованная в рамках программы «Зеленые вузы России». Мероприятие продлится до 25 марта 2026 года. Его цель — привлечь студентов к раздельному сбору отходов и вовлечению вторсырья в хозяйственный оборот. Новосибирских студентов тоже призывают участвовать — сообщение об этом опубликовало региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Организаторы предлагают студенческим командам организовать в своих учебных заведениях сбор макулатуры, а также других видов вторсырья, включая пластик, стекло и металл. Особенность акции заключается в ее привязке к экзаменационному периоду: именно во время сессии у студентов накапливается большое количество черновиков, конспектов и других бумажных отходов, которые могут быть направлены на переработку.

Для участия в акции необходимо собрать команду из десяти человек и зарегистрировать ее. Участники могут выбрать один из двух форматов проведения мероприятия: однодневная акция, когда прием вторсырья ведется в течение одного дня, или длительная, предполагающая организацию временного пункта сбора на несколько дней или неделю.

Организаторы предлагают командам самим решить логистические вопросы: заранее найти заготовителя или переработчика, которому будет передано собранное вторсырье, решить вопрос с транспортировкой отходов и подготовкой мест для временного хранения (баки, мешки, коробки или биг-бэги). По окончании акции участники должны представить отчет с указанием объема собранного вторсырья.

Как отметила представитель программы «Зеленые вузы России» Елена Оберемок, участие в акции позволяет студентам получить практический опыт в сфере экологической деятельности и внедрить принципы раздельного сбора в повседневную жизнь университета.

