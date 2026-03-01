В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

1 марта в Новосибирске были задержаны более десяти человек, которые пришли на митинг против блокировки мессенджера Telegram.

Активисты планировали провести митинг в сквере рядом с театром «Глобус». Они направили две заявки в мэрию Новосибирска. Мэрия их не согласовала. Тем не менее в назначенное время к скверу пришли люди. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что доступа к скверу у пришедших не было: проходы были перегорожены сигнальными лентами, на которых были объявления об идущем обследовании деревьев. На территории сквера работали сотрудники «Горзеленхоза» с бензопилами. Потенциальных участников митинга призывали разойтись. Часть из них была задержана полицией. Официальные комментарии правоохранительных органов на момент подготовки материала опубликованы не были.

