В одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений

Жизненный цикл каждого населенного пункта проходит период возникновения, развития и упадка, вслед за которым нередко следует забвение. За прошедшее столетие только в Коченевском районе Новосибирской области было ликвидировано 86 поселений. Об этом Infopro54 рассказала ведущий методист Коченевского краеведческого музея Татьяна Фефелова.

— За время существования района в его административно-территориальном устройстве происходили значительные изменения: упразднились и вновь образовывались сельские советы, производились переименования административно-территориальных единиц и изменения их статуса. На нынешней карте района поселений немного, в основном переселенческие поселки, которые зарождались на коченевской земле в конце XIX и начале XX веков, — рассказала методист.

По переписи населения 1926 года в Коченевском районе числилось 144 населенных пункта. Сейчас, по официальным данным, их насчитывается 58. Татьяна Фефелова уточняет, что в начале прошлого столетия административной единицей считались хутора, будки, разъезды с числом хозяйств от 1 до 20. При этом последних в районе было около пятидесяти.

— Несмотря на это, количество населенных пунктов в районе значительно сократилось. Не каждый житель нашего района может сказать, где располагался Средненский сельсовет со своими поселками Ромкинский, Казанский, Средний (Средненский). Воробьевский сельский Совет с поселками Семеновкий-2, Кызыл-Ту, с. Воробьево. Нет Воскресенкого, Карасевского, Лебяжинского, Кукушкинского, Петровического поселков Дупленского сельского Совета и других, которые оказались некогда неперспективными. Однако они оставили свой след в истории района, — добавила собеседница редакции.

История заселения Коченевского района началась в 1896 году. Именно тогда на его территории был образован поселок Царевский, относящийся к Дупленскому сельсовету. К 1926 году здесь было зарегистрировано уже 59 хозяйств, где выращивали обустраивали свой быт 264 человека, в основном русские. При этом грамоте было обучено 82 человека, из них всего 23 женщины.

Первые жители Коченевского района разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней, сеяли яровую пшеницу, озимую рожь, овес, ячмень и лен.

— Известно, что их сельскохозяйственный инвентарь состоял из 23 однолемешных плугов, одной сенокосилки, одних конных граблей, двух молотилок и веялок, — перечислила Татьяна Фефелова.

Начиная с 1907 года на Коченевской земле стал появляться один поселок за другим. Первым был Баславинка, где к 1911 году насчитывалось 25 дворов, проживало 87 мужчин и 167 женщин. Интересно, что тогда поселок относился к Прокудской волости Томского уезда Томской губернии.

— Поселок стремительно разрастался и к 1926 году здесь сформировалось 36 хозяйств. Проживали в основном русские по национальности. Грамотное население составляло 39 человек, из них 24 женщины. Занимались они сельским хозяйством, выращивали крупный и мелкий рогатый скот, разводили свиней, выращивали лошадей, — уточнила сотрудница музея.

Животноводство и сельское хозяйство были основными видами деятельности и других населенных пунктов Коченевской земли. На хуторе Артельном, в селе Воробьево, поселках Воскресенском, Долговском, Дубровском, Знаменском, Епифановском, Еремеевском, Ильинском, Казанском, Карасевском, Квашнинском, Каретном, Коноплянском, Крытоновском, Лебяжинском, Малино-Островском, Некрасовском, Ново-Георгиевском, Ново-Ивановском, Ново-Ильинском, Ново-Карасевском, Ново-Федосовском, Оренбургском, Первомайском, Поповском, Ромкинском, Средненском, Тойском и Юрасовском сибиряки разводили коров, овец, свиней, держали лошадей, сеяли яровую пшеницу, озимую рожь, овес, ячмень, лен, коноплю, сажали картофель.

Сейчас об этих населенных пунктах остались лишь исторические справки, которые хранятся в местном краеведческом музее.

Ранее редакция сообщала о том, что образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области.