Общество

В топ городов с высоким уровнем активности телефонных мошенников попал Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Большое количество предпринимателей, использующих сервисы удалённой работы, увеличивает число сценариев социальной инженерии

Телефонные мошенники чаще всего действуют в Москве, Санкт-Петербурге, а также  промышленных центрах. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» от «Единой России».

— Это объясняется высокой плотностью населения, уровнем доходов и активным использованием цифровых сервисов. Для злоумышленников это максимально широкая «воронка» потенциальных жертв, где даже небольшой процент успешных атак приносит значительный финансовый результат, — сказал Немкин в комментарии РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что крупные промышленные и деловые центры, такие как Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Краснодар, часто попадают в список регионов повышенного риска.

Немкин подчеркнул, что в этих регионах много малых и средних предприятий, предпринимателей и самозанятых, активно использующих банковские продукты, маркетплейсы и сервисы удалённой работы. Это увеличивает число сценариев социальной инженерии — от «службы безопасности банка» до фальшивых проверок от правоохранительных органов или операторов связи.

Он пояснил, что география звонков зависит не столько от места жительства жертвы, сколько от утечек персональных данных и работы автоматических систем обзвона.

Эксперт подчеркнул, что современные мошенники применяют подмену номеров, массовые рассылки и искусственный интеллект для сегментации аудитории. Это означает, что жители любого региона могут стать жертвами обмана, особенно если их номер был в утечках данных или публиковался в объявлениях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за год совершено почти 13 тысяч преступлений с помощью информационных технологий.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Мошенники Госдума

881
0
0
