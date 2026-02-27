Поиск здесь...
Летом в новом микрорайоне под Новосибирском начнется строительство школы

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее сообщалось, что она будет введена в эксплуатацию в марте 2027 года

К июню 2026 года будут завершены основные работы по созданию инфраструктуры микрорайона «Клюквенный». Это позволит начать строительство социальных объектов, включая школу, и ускорить жилищное строительство. Об этом сообщил генеральный директор Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») Ашот Рафаелян на заседании коллегии Минстроя России.

— Ввод первых многоквартирных домов запланирован на 2027–2028 годы, — добавил Рафаелян.

Напомним, территория микрорайона уже подключена к внешним инженерным сетям. Продолжается строительство внутриквартальных коммуникаций, очистных сооружений и дорог, включая продление улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Северный объезд. Рядом с микрорайоном создана остановка городской электрички.

Стоит отметить, что ранее первые шесть домов застройщики микрорайона планировали сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном ожидался запуск школы, в мае — детского сада. В январе-феврале 2028-го была запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

Напомним, сейчас на площадке микрорайона работают четыре девелопера. В 2023 году ГК «Талан» получила право на застройку участка в Клюквенном площадью более 8,5 га. В октябре 2024 года «дочка» девелопера — ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44» — выиграла тендер на право заключения договора субаренды еще на три земельных участка общей площадью более 7 га. Возведение первого дома в Клюквенном началось в 2024 году. На площадку вышел омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6». На территории Клюквенного также планируют возводить жилье новосибирское ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и ГК «Союз» из Барнаула.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию. Очищенные стоки, собранные с микрорайона, планируется сбрасывать в Ельцовку. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : школы Новосибирска новостройки Новосибирска Клюквенный АРЖС

204
0
0
Предыдущая статья
Силовиков пытались закидать мантами в кафе уйгурской кухни в Новосибирске

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Ольга Благо завершила свою работу в должности председателя избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила главу горизбиркома Новосибирска Ольгу Благо на эту должность в 2015 году. Место председателя стало вакантным, когда экс-председатель Юрий Петухов, возглавлявший новосибирский облизбирком с 2011 по 2015 год, досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом в региональное правительство.

Читать полностью

Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Автор: Юлия Данилова

Из Новосибирской области в качестве гуманитарной помощи бойцам на линию СВО отправлено 65 единиц БПЛА. В 2025 году только со склада компании «Интеграция», на который стекаются все потоки грузов — от правительства, волонтерских движений, предприятий региона — отправлено 450 фур с различными необходимыми грузами. Для сравнения, в 2024 году — около 300 фур, а в 2026 планируется сформировать не менее 500 фур. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Клемешов.

Он пояснил, что передача осуществляется предприятием ООО «МАРЦ».

Читать полностью

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске утвержден график спасения кинотеатра «Металлист». Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона выпустила приказ, который обязывает собственника здания на улице Римского-Корсакова провести полномасштабные реставрационные работы. Восстановление частично разрушенного памятника архитектуры должно завершиться к сентябрю 2028 года.

Документ (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанный 18 февраля начальником инспекции Еленой Макавчик, предписывает владельцу здания в ближайшие два с половиной года провести комплекс восстановительных работ. Работы разделены на несколько этапов. Мероприятия начнутся уже этой весной. Согласно приложению к охранному обязательству, до апреля 2026 года собственник обязан организовать детальное обследование несущих и ограждающих конструкций кинотеатра. Следующий этап намечен на апрель 2027 года. К этому сроку предстоит разработать и согласовать с органом охраны полный пакет научно-проектной документации. Собственно работы по восстановлению руинированного памятника конструктивизма должны быть проведены в срок до сентября 2028 года. Собственник обязан выполнить производственные работы по сохранению объекта. В списке обязательных мероприятий — ремонт кирпичной кладки стен, ремонт или замена конструкций крыши и перекрытий (если это потребуется по результатам обследования), полная замена кровли. В документе также прописаны требования по благоустройству.

Читать полностью

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». Как отметил мэр Максим Кудрявцев, Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе, — подчеркнул он.

Читать полностью

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Автор: Оксана Мочалова

История с попыткой изъятия в госсобственность санатория «Краснозёрский» вышла на новый виток. Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, которые ранее вставали на сторону инвесторов, сообщает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Теперь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, что что вновь приковало внимание бизнес-сообщества к развитию событий.

Спор вокруг санатория длится с середины 2024 года. Надзорное ведомство настаивает на том, что приватизация здравницы в 2006 и 2008 годах была проведена с грубыми нарушениями. По версии прокуратуры, объект изначально находился в федеральной собственности, а решение о его продаже принимали неуполномоченные на то региональные чиновники. Кроме того, в деле фигурирует довод о запрете на приватизацию объектов здравоохранения.

Читать полностью
