Летом в новом микрорайоне под Новосибирском начнется строительство школы

К июню 2026 года будут завершены основные работы по созданию инфраструктуры микрорайона «Клюквенный». Это позволит начать строительство социальных объектов, включая школу, и ускорить жилищное строительство. Об этом сообщил генеральный директор Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») Ашот Рафаелян на заседании коллегии Минстроя России.

— Ввод первых многоквартирных домов запланирован на 2027–2028 годы, — добавил Рафаелян.

Напомним, территория микрорайона уже подключена к внешним инженерным сетям. Продолжается строительство внутриквартальных коммуникаций, очистных сооружений и дорог, включая продление улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Северный объезд. Рядом с микрорайоном создана остановка городской электрички.

Стоит отметить, что ранее первые шесть домов застройщики микрорайона планировали сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном ожидался запуск школы, в мае — детского сада. В январе-феврале 2028-го была запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

Напомним, сейчас на площадке микрорайона работают четыре девелопера. В 2023 году ГК «Талан» получила право на застройку участка в Клюквенном площадью более 8,5 га. В октябре 2024 года «дочка» девелопера — ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44» — выиграла тендер на право заключения договора субаренды еще на три земельных участка общей площадью более 7 га. Возведение первого дома в Клюквенном началось в 2024 году. На площадку вышел омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6». На территории Клюквенного также планируют возводить жилье новосибирское ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и ГК «Союз» из Барнаула.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию. Очищенные стоки, собранные с микрорайона, планируется сбрасывать в Ельцовку.