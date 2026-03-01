Поиск здесь...
Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Теперь все должно быть на русском, но у бизнеса есть возможность не полностью отказываться от иностранных слов

С 1 марта 2026 года в России запрещено использовать иностранные слова в вывесках, табличках, указателях, а также в любых текстах о товарах для потребителей. За неисполнение требований бизнесу грозят серьезные штрафы — до 500 тысяч рублей. Infopro54 выяснил, что будет делать со своими англоязычными вывесками новосибирский бизнес.

По оценкам маркетологов, в Новосибирске на сегодняшний день порядка 30% вывесок написаны латиницей. Постепенно их доля снижается, но английский язык в сфере услуг все еще очень заметен. Он используется в названиях заведений общепита, салонах красоты, фитнес-центров, стоматологических клиниках, языковых школ, новых ЖК. Наконец, сотни пунктов выдачи двух известных маркетплейсов работают под вывесками, которые написаны не русскими буквами. Эксперты говорят: даже после введения новых требований резкой русификации названий ждать не стоит.

— Все вывески вмиг не станут русскоязычными, конечно. Да, бизнес до 1 марта должен был провести аудит вывесок и любой размещаемой информации для потребителей на предмет использования латиницы. Если такие слова есть, то надо решить, что с ними делать: менять на русские, делать дублирующий перевод равнозначным шрифтом и размером или оставлять все как есть. Третий вариант возможен, если товарный знак или фирменное наименование зарегистрированы. По этому пути, кстати, решили пойти многие: уже около года фиксируем рост спроса на регистрацию. И видим, еще какое-то время будет очень востребована услуга: иногда вывески менять дороже, чем зарегистрировать знак. И многим уже привычно видеть свой бренд на латинице, — рассказала Infopro54 патентный поверенный, руководитель центра «Сибирь Патент» Александра Болотова.

Именно по этой причине не будет массовой смены вывесок на новосибирских ПВЗ маркетплейсов — названия там останутся английскими.

— В соответствии с действующим законодательством, в том числе положениями ст. 1477 ГК РФ, зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования могут использоваться на иностранном языке без обязательного перевода или русификации. Название нашей компании является зарегистрированным товарным знаком, поэтому его изменение либо адаптация не требуется, — сообщила Infopro54 пресс-служба Wildberries & Russ.

Общепиту, в котором латиница используется часто, сейчас приходится решать вопросы не только с вывесками. Предприниматели решают, что делать с меню, афишами и другой сервисной информацией.

— В нашей группе несколько заведений, и в названиях некоторых из них используется латиница. «Птичка By Novikov» — это зарегистрированный товарный знак, остается без изменений. Кондитерская «Nikki Forkin» — по ней вопрос сейчас решается, скорее всего, тоже будет зарегистрирован товарный знак. В этой теме с ограничениями использования иностранных слов есть определенные нюансы. К примеру, у нас возник вопрос, что делать с афишами приглашаемых музыкальных групп. С одной стороны, это просто название музыкальных групп. Но с другой стороны, афиша — это рекламный материал. Из-за этого мы не можем писать название группы на английском языке. Что касается каких-то слов и фраз в меню, например, или другой сервисной информации, то, скорее всего, это будет переписываться на русский язык, — рассказала маркетолог BOCHKARY Group Полина Никулина.

Вывески — это, можно сказать, самая видимая часть требований по русификации. Но самая масштабная часть истории — слова на упаковке товаров (за исключением особых случаев). Рядом с ними теперь должен быть русскоязычный аналог с тем же визуальным акцентом. Требование распространяется и на карточки товаров на маркетплейсах, в интернет-магазинах. Здесь также действует принцип: иностранное слово можно оставить, если это зарегистрированный товарный знак или зарегистрированное название.

Ранее редакция рассказывала, как малый бизнес и блогеры относятся к ожидаемой блокировке Telegram.

Фотографии и коллаж Infopro54

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

