
В Новосибирске врач НИИТО составил памятку о ходьбе по гололеду

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В городе уже более двух недель очень скользко

Февраль 2026 года можно назвать рекордным месяцем по длительности и интенсивности гололедных явлений в Новосибирске. Резкие перепады температур привели к тому, что многие участки улиц представляют собой настоящий каток. Молодые люди довольно успешно катаются там на коньках и снимают это на видео. Те, кто передвигается не на коньках, довольно часто падают.

Травматологические пункты в конце февраля регистрируют число обращений, нетипичное для этого периода. Обычно к концу зимы количество гололедных травм уменьшается, в том числе из-за адаптации людей. Но сейчас объективные условия, похоже, сильнее адаптации. И поэтому травм много. Специально для Infopro54 заведующий приёмным отделением ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Ильясов составил памятку о передвижении по городу в условиях сильного гололеда. Публикуем ее без сокращений.

Когда на улице очень скользко, люди могут получать травмы, которые приводят к временной утрате трудоспособности, влекут за собой необходимость хирургического лечения и (или) длительной реабилитации.

Пожилые люди, безусловно, наиболее уязвимая группа перед такими повреждениями: из-за снижения координации и концентрации внимания они чаще падают на гололёде, а вследствие снижения плотности костной ткани риск перелома выше. Кроме того, в зоне риска и дети — повышенная активность и недооценка опасности тоже могут приводить к травмам (не только на гололёде, но и во время катания на горках, катках и так далее). Получить травму, к сожалению, может любой человек в любом возрасте. Поэтому следует соблюдать несколько правил безопасности:

  • Выбирайте правильную обувь — с нескользкой поверхностью, широким каблуком, подобранную по размеру, возможно — со специальными накладками против гололёда.
  • Следите за поверхностью, по которой идёте. Обходите стороной участки с «глянцевым» льдом, опасные спуски и подъёмы.
  • Двигайтесь осознанно. Держите руки свободными (не в карманах), распределяйте вес на всю стопу, не торопитесь на опасных участках, смотрите под ноги.
  • Пожилым людям — используйте дополнительную опору. Это могут быть трость с противоскользящим наконечником или палки для скандинавской ходьбы. По возможности ходите с сопровождающим, берите с собой мобильный телефон.
  • Не спешите и избегайте резких движений.
  • Если вы упали, внимательно оцените своё состояние. Резкая боль, отёки и видимые деформации — причина незамедлительного обращения к врачу-травматологу.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня характер погоды в Новосибирске не изменится: будет также морозно и скользко.

Ранее редакция рассказывала, в каких случаях и с кого можно потребовать компенсацию за получение гололедной травмы.

Фото Infopro54




