Масштабная ловушка: закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Речь идет об автомобилях с низкой российской локализацией

Распродажа десятилетия

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси, обязывающий перевозчиков закупать машины с высокой долей российских компонентов. Это приведет к массовой распродаже автомобилей с низкой российской локализацией, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

Принудительное обновление парков по ФЗ № 116 выведет на рынок значительное количество автомобилей с критическими юридическими и техническими проблемами, которые сложно выявить без глубокой проверки.

— Грядущая распродажа рискует стать самой массовой юридической ловушкой десятилетия. За глянцевыми объявлениями о продаже «идеальных» авто скрываются тысячи компаний-фантомов, залоговые аресты и многомиллионные долги перед бюджетом, — предупреждают аналитики сервиса Автокод.

Стоит отметить, что в ряде компаний, работающих в Новосибирске, локализованные автомобили начали появляться еще в прошлом году.

Частный сектор следующий

В Новосибирске на рынке такси подрабатывает много частников. Пока им разрешат работать на личных автомобилях, не соответствующих локализации. Законодатели решили, что тако послабление позволит обеспечить плавный переход к соблюдению требований.

Сервис заказа такси Drivee проанализировал автомобили, владельцы которых выходят на рынок такси в Новосибирске. Как и ожидалось, в городских перевозках почти полностью доминируют иномарки. По данным сервиса, по итогам 2025 года их доля достигла 96,4%, оставив российскому автопрому лишь 3,6%. При этом количество владельцев китайских автомобилей среди частных таксистов снижается.

— После стабильного роста в последние годы, доля китайских автомобилей в Новосибирске снизилась с 8,6% до 7,7%. Новосибирские водители предпочитают проверенные японские и корейские модели, которые ценят ликвидность и способность выдерживать суровые погодные условия, — отметили аналитики сервиса.

Лидерами рейтинга у новосибирских таксистов стали Hyundai Solaris (6%) и Kia Rio (5%). Следом идет Toyota Corolla (3,8%), которая традиционно пользуется популярностью за Уралом.

Топ-10 популярных автомобилей у водителей Новосибирска, подрабатывающих перевозками, также входят:

  • Haval Jolion — 3,1%.
  • Honda Fit — 2,9%.
  • Toyota Camry — 2,2%.
  • Toyota Corolla Fielder — 2,0%.
  • Volkswagen Polo — 1,9%.
  • Honda Freed — 1,6%.
  • Renault Logan — 1,5%.

Ранее редакция сообщала о том, что топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы.

Источник фото:Freepik / Автор — standret

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

