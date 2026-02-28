Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Землю около деревни Холодное в Сузунском районе официально закрепили за военно-туристическим палаточным лагерем «Курсант». Распоряжение о выделении участка для его размещения подписало правительство Новосибирской области. Участок переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель рекреационного назначения. Инициатором проекта является АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант». Лагерь включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области.

Директор АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант» Павел Тетерин пояснил редакции Infopro54, что детский палаточный лагерь патриотической направленности работает на этом месте с 2010 года. Вначале это был муниципальный лагерь, а с 2015 им занимается АНО.

— Мы начали работать с темой военно-патриотического воспитания подростков еще до того, как это стало делом государственной необходимости. Формат палаточного лагеря был выбран целенаправленно, так как соответствует нашим задачам. Это наша фишка, — отметил собеседник редакции.

По его словам, сейчас земля передана муниципалитету. АНО готовит документы для того, чтобы взять участок в аренду.

— Благодаря принятому решению, у нас сейчас появилась возможность заниматься развитием лагеря. Не исключаю, что в перспективе можно будет подумать и о создании круглогодичного проекта, но для этого уже придется привлекать инвесторов, — пояснил Павел Тетерин.

Судя по информации, размещенной на сайте портала СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области, в 2024 году АНО получало грант на повышение эффективности военно-патриотической работы в размере 1.2 млн рублей. В рамках проекта были проведены ежегодные межрегиональные учебные военно-полевые сборы «Курсанты России», а также патриотический Фестиваль «Курсанты России».

Кроме того, в лагере прошли семинары-практикумы для руководителей и педагогов военно-патриотических объединений, а также четыре летние смены военно-патриотической направленности для детей и подростков 11-17 лет. Во время этих смен курсанты получали общие знания и первичные навыки в области начальной военной подготовки, а также знакомились с такими направлениями как «связист», «санинструктор», «разведчик», «стрелок», «военный инженер», «оператор БПЛА».

Стоит отметить, что с 2023 года в Новосибирской области работает еще один палаточный лагерь военно-патриотической направленности — «Юнармеец». Он расположен на территории школы № 11 Шиловского гарнизона.

По данным правительства региона, учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» также приступил к работе – первые смены проходят обучение, ядро материальной базы сформировано, хотя ещё предстоит развивать территорию.

Ранее редакция сообщала о том, что летом в Новосибирской области регулярно выявляются несанкционированные детские лагеря.