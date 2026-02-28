Он не «просто серьезный»: отсутствие улыбки может быть симптомом задержки развития ребенка

В первые годы жизни ребенка закладываются основы его здоровья — и могут проявляться первые признаки неблагополучного развития. На что обратить внимание, рассказывает руководитель регионального ресурсного центра «Семья и дети» Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Игнатенко.

По ее словам, нарушения развития в раннем возрасте можно разделить на две большие группы: соматические нарушения и нарушения психического развития.

Нужно знать нормативные показатели

— К соматическим можно отнести болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, дыхательной и других систем организма, наследственные генетические заболевания, органические поражения нервной системы и другие патологии. Помощь в их выявлении и лечении могут оказать врачи педиатры, невропатологи, детские хирурги, ортопеды и т.д., — перечисляет эксперт.

Однако родители тоже могут выявить ранние признаки неблагополучия, обратив внимание на следующее:

как ребенок двигается, симметричны ли движения ручками и ножками;

отдает ли он предпочтение определенному, иногда неестественному положению тела, головы;

насколько симметричны складочки его тела;

наблюдается ли синюшность, морщинистость пяточек, ягодиц;

поперхивается ли он при сосании, возникает ли рвота пищей фонтаном;

как засыпает и спит ребенок (неспокойный, прерывистый сон, сон с дополнительными воздействиями).

— Родителям необходимо знать и основные нормативные показатели физического развития ребенка (когда должен самостоятельно держать головку, сидеть, ползать, вставать на ножки, ходить) и отслеживать возможные отставания в развитии, — рекомендует Ольга Игнатенко.

Тревожные симптомы нарушений

К нарушениям психического развития в младенческом и раннем возрасте относится замедленный темп формирования психических функций, нарушения в умственной и познавательной деятельности, особенности формирования личности. Родителей должны насторожить следующие симптомы:

апатия и равнодушие ребенка в ситуации взаимодействия с близким взрослым (отсутствие улыбки, двигательного оживления, вокализаций);

неадекватная эмоциональная реакция на действие близкого взрослого;

повышенная чувствительность, раздражительность и возбудимость, неустойчивое настроение с резкими перепадами;

задержка предречевого (вокализации, гуление) и речевого развития;

пищевая и цветовая избирательность;

стереотипность поведения — ребенок однообразно повторяет какие-либо действия (стучит ногой, кружится вокруг себя, бессмысленно повторяет слова). Сюда можно отнести стереотипные ритуалы, привычки (все двери должны быть закрыты, идти только одним маршрутом, надевать только одну и ту же одежду). Понять, действительно ли это стереотипия можно, обратив внимание на количество повторений, длительность, присутствует ли в этих действиях смысловая нагрузка, болезненно ли реагирует ребенок, когда взрослый вмешивается;

отсутствие указательного жеста;

ограниченное понимание речи взрослого — когда ребенок не дает адекватной реакции в ответ на слова взрослого;

отсутствие истинно предметных действий — ребенок просто выполняет манипуляции со всеми предметами одинаково (трогает, вертит, размахивает), не учитывая их специфические особенности и физические свойства. Например, не понимает, что мячик круглый и его нужно катать, а совочком нагребать песок и т.д. Переход к истинно предметным действиям должен наблюдаться у ребенка раннего возраста, примерно на втором году жизни.

— Тревожные симптомы, сигнализирующие о нарушениях психического развития ребенка родители могут обнаружить, используя метод наблюдения, а также специальные скрининговые методики, например, скрининговую анкету, — поясняет Ольга Игнатенко.

Программа ранней помощи

При выявленных отставаниях и нарушениях развития, а также при высоком риске нарушений развития родители могут обратиться за помощью в службы (отделы) ранней помощи — при реабилитационных центрах, центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, комплексных центрах социального обслуживания населения, в благотворительных фондах, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях. Специалисты произведут комплексную оценку развития ребенка, а затем совместно с родителями разработают индивидуальную программу ранней помощи.

— В процессе реализации индивидуальной программы специалисты будут опираться на ресурсы ребенка, его сильные стороны и возможности развития. Завершается программа итоговой оценкой, где важным показателем выступает изменение качества жизни семьи. Конечно, в младенческом и раннем возрасте разобраться в симптомах бывает довольно трудно, однако, чем моложе организм, тем нервная система более пластична и гибко реагирует на воздействие извне, и при определенных условиях обучения, воспитания можно компенсировать нарушения развития и предотвратить вторичные осложнения, —подчеркивает Ольга Игнатенко.

Напомним, в конце 2025 года в Новосибирской области была принята региональная программа неонатального скрининга. Наиболее часто встречаемыми заболеваниями, которые выявлялись у новорожденных в регионе, являются врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия.

Ранее редакция сообщала о том, что десять родителей бросили детей в больницах Новосибирской области. Главврачей медучреждений региона обязали отчитаться о маленьких пациентах, которые находятся на лечении более месяца и здоровы.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.