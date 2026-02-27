Поиск здесь...
Производитель бытовой химии из Новосибирска хочет реструктуризировать облигации

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Компания также взыскивает через суд убытки с бывших участников и руководителей

Новосибирская компания ООО «Чистая Планета» до 10 марта планирует представить владельцам своих облигаций условия реструктуризации займа «исходя из результатов финансового моделирования деятельности компании на период 2026-2030 годов». Об этом говорится в официальном сообщении эмитента.

До 11 апреля планируется провести общее собрание владельцев облигаций с вынесением на голосование вопроса новации (реструктуризации) облигационного займа.

— Предлагаемое решение будет сбалансированным: оно будет учитывать интересы инвесторов и одновременно обеспечивать реальную возможность восстановления бизнеса и последующего регулярного обслуживания долга, — уточнили в компании.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Чистая планета» образовано в 2019 году в г. Искитим Новосибирской области. Уставной капитал — 35 тысяч рублей. Одним из основателей компании был экс-заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Певнев.

В октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. Дата погашения займа  — сентябрь 2028 года.

В ноябре 2024 года компания сообщила, что уход потребителей на маркетплейсы лишил ее части выручки, и отказалась от кредитного рейтинга, отметив, что не может его поддерживать. В декабре 2024 эмитенту удалось избежать фактического дефолта и рассчитаться с инвесторами.

В начале 2025 года 99% акций в компании купило ООО «СибЭксперт».

В конце 2025 «Чистая Планета» сообщила, что не сможет выплатить инвесторам доход за 26 купонный период первому выпуску облигаций на сумму 2,3 млн рублей. Это означало фактический дефолт эмитента.

— Невыплата обусловлена отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств, что стало следствием, в том числе, действий бывших участников и руководителей. Компания, находясь под давлением неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в срочном порядке предпринимает правовые и экономические меры, — сообщил эмитент.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются несколько судебных дел о взыскании многомиллионных сумм убытков с бывших участников и руководителей «Чистой планеты».

На данный момент директором компании является Вита Жданова. По итогам 2024 года выручка компании составила 224.3 млн рублей (-4%), чистая прибыль — 3,3 млн (12,2 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что еще один эмитент из Новосибирска пытался договориться с владельцами облигаций после дефолта, но ему это до сих пор не удалось. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

