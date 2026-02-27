Производитель бытовой химии из Новосибирска хочет реструктуризировать облигации

Новосибирская компания ООО «Чистая Планета» до 10 марта планирует представить владельцам своих облигаций условия реструктуризации займа «исходя из результатов финансового моделирования деятельности компании на период 2026-2030 годов». Об этом говорится в официальном сообщении эмитента.

До 11 апреля планируется провести общее собрание владельцев облигаций с вынесением на голосование вопроса новации (реструктуризации) облигационного займа.

— Предлагаемое решение будет сбалансированным: оно будет учитывать интересы инвесторов и одновременно обеспечивать реальную возможность восстановления бизнеса и последующего регулярного обслуживания долга, — уточнили в компании.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Чистая планета» образовано в 2019 году в г. Искитим Новосибирской области. Уставной капитал — 35 тысяч рублей. Одним из основателей компании был экс-заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслав Певнев.

В октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. Дата погашения займа — сентябрь 2028 года.

В ноябре 2024 года компания сообщила, что уход потребителей на маркетплейсы лишил ее части выручки, и отказалась от кредитного рейтинга, отметив, что не может его поддерживать. В декабре 2024 эмитенту удалось избежать фактического дефолта и рассчитаться с инвесторами.

В начале 2025 года 99% акций в компании купило ООО «СибЭксперт».

В конце 2025 «Чистая Планета» сообщила, что не сможет выплатить инвесторам доход за 26 купонный период первому выпуску облигаций на сумму 2,3 млн рублей. Это означало фактический дефолт эмитента.

— Невыплата обусловлена отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств, что стало следствием, в том числе, действий бывших участников и руководителей. Компания, находясь под давлением неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в срочном порядке предпринимает правовые и экономические меры, — сообщил эмитент.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются несколько судебных дел о взыскании многомиллионных сумм убытков с бывших участников и руководителей «Чистой планеты».

На данный момент директором компании является Вита Жданова. По итогам 2024 года выручка компании составила 224.3 млн рублей (-4%), чистая прибыль — 3,3 млн (12,2 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что еще один эмитент из Новосибирска пытался договориться с владельцами облигаций после дефолта, но ему это до сих пор не удалось.