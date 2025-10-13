Рекламодателям

Андрей Травников оценил результаты приемной кампании 2025 года

  • 13/10/2025, 16:37
В 2025 году было оформлено 322 соглашения о целевом обучении в учреждениях среднего профессионального образования и 1406 – в высших учебных заведениях

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания, проведённого в Правительстве Новосибирской области, дал оценку результатам приёмной кампании в местные вузы и профессиональные образовательные организации. С докладом выступил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

В 2025 году общее количество выпускников школ в Новосибирской области составило 48 035 человек, что на две тысячи превышает показатель предыдущего года.

В рамках приёмной кампании 2025 года в регионе было выделено 15 057 бюджетных мест для поступления в организации, предоставляющие среднее профессиональное образование. Из них 13 514 места финансировались из бюджета Новосибирской области, а 1 543 – из федерального бюджета.

Учитывая перспективные потребности предприятий региона в кадрах и рост числа выпускников 9-х и 11-х классов, ежегодно увеличивается количество бюджетных мест за счет областного бюджета, инициируется открытие новых специальностей, особенно в технической сфере. С 2020 года количество бюджетных мест по программам СПО увеличилось на 2 385.

На 2025-2026 учебный год выделено 13 514 бюджетных мест, из которых 10 568 предназначены для выпускников 9 классов, а 2 946 – для выпускников 11 классов.

По состоянию на 10 октября 2025 года, в государственные профессиональные образовательные учреждения, подведомственные региональным властям, было зачислено 13 462 первокурсника по программам СПО, финансируемым из бюджета Новосибирской области (98,7% от плана).

В 2025 году в рамках приёмной кампании, по данным профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области, было заключено и действует 322 договора о целевом обучении (в 2024 году – 95 договоров), 108 из которых оформлены через цифровую платформу «Работа в России».

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 13 образовательных организациях, объединённых в три кластера («Педагогика», «Машиностроение» и «Информационные технологии»), на программы СПО зачислено 2 021 человек.

В 2025 году на первый курс очной формы обучения в 22 вуза и филиала Новосибирской области зачислено 21 243 человека, что на 1 272 больше, чем в 2024 году (19 971 человек).

Приём на бюджетные места в вузы региона в 2025 году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (без учёта ординатуры, аспирантуры, ассистентуры) составил 12 704 человека (в 2024 году – 12 636 человек).

Общее количество заявок от абитуриентов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом и достигло 274 244, из которых 212 043 были поданы через портал Госуслуг (в 2024 – 207 684).

В 2025 году вузы Новосибирской области приняли 3 373 иностранных студента, что на 430 больше, чем в 2024 году. Больше всего студентов приехало из Казахстана (1679 человек) и Китая (692 человека). Из других регионов России в вузы Новосибирской области в 2025 году зачислено на 1 894 человека больше (8 927 человек), чем в 2024 году (7033 человека).

Министерство образования Новосибирской области занимается обеспечением кадровых потребностей в педагогах. По результатам приёмной кампании 2025-2026 учебного года, в НГПУ в рамках квоты целевого приема на программы бакалавриата и магистратуры зачислено 329 человек, что на 32% больше, чем в 2024 году.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

