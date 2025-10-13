Граждане Латвии получили сроки за производство наркотиков в Новосибирске

Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении двоих граждан Латвийской Республики 2000 и 2003 года рождения. Они признаны виновными в производстве наркотических средств и их последующем сбыте в особо крупном размере.

Напомним, в апреле 2024 года сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни обнаружили в арендованном иностранцами гараже нарколабораторию. Из незаконного оборота было изъято 54 кг наркотика, оборудование для его производства и свыше 1,5 тонн химических реактивов. Позже дилеры признались, что с декабря 2023 произвели и сбыли более 40 кг синтетических наркотиков.

Следователи выяснили, что один из граждан пребывал в России нелегально — у него изъяты поддельный паспорт гражданина РФ, второй находился в стране по туристической визе.

В ходе следственных действий из тайника в лесном массиве было изъято еще свыше 5 кг мефедрона. При этом задержаны двое жителей Кемерово, которые планировали продавать наркотики на Кузбассе.

В отношении граждан Латвии возбуждено уголовное дело по незаконному производству наркотических средств и покушении на их сбыт. В отношении кемеровчан — покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере.

По решению суда прибалтам назначены наказания в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговоры не вступили в законную силу.

