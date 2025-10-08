Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с поставками топлива в город

8 октября 2025 года в пабликах и соцсетях Новосибирска появились сообщения о том, что на большинстве заправочных станций сети «Прайм» приостановили продажу бензина АИ-92.

— АЗС «Прайм» закрылись, нефтебаза не отпускает топливо! На «Газпроме» очереди, — говорится в сообщениях.

В сообществе АЗС «Прайм» указано, что бензина нет в связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.

— Сейчас данный вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска, — отмечено в сообщении.

О проблемах на АЗС «Прайм» осведомлены в Минпромторге региона. В связи с этим в адрес «Газпром нефти» направлено письмо с просьбой принять меры для обеспечения стабильной поставки топлива в область.

Руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких рассказал Infopro54, что есть тенденция к остановке поставок бензина АИ-92 на АЗС у большинства независимых нефтетрейдеров.

— Уже есть частичные остановки из-за того, что АЗС на данный момент работает по остаткам. Не исключено, что на следующей неделе остановок станет больше по АИ-92. Что касается дизеля и АИ-95, то топливо есть, — подчеркивает эксперт.

Он также в очередной раз обратил внимание на то, что на данный момент сети независимых нефтетрейдеров работают себе в убыток в связи с тем, что опт стоит дороже розницы.

— Любые запасы заканчиваются, а новоприобретенное топливо уже откорректировано по биржевым ценам. АЗС вновь вынуждены работать в убыток. Они понимают, что для выхода в ноль цены должны расти еще больше. Стоит отметить, что сейчас цены могут повышаться в неделю по несколько раз. Я говорил ранее, что октябрь будет тяжелым, — напомнил эксперт.

По словам Лацких, ранее увеличенные сроки поставок топлива, купленного на бирже, с 20 до 45 дней уже балансируют на грани.

— Возможно, сроки еще больше увеличатся или даже больше может наступить биржевой дефолт у ряда нефтетрейдеров. Сейчас где-то могут быть перебои. Новосибирские нефтетрейдеры как могли старались для обеспечения бесперебойности решать логистический вопросы. Например у наших соседей, Кемеровская область, независимые АЗС уже стоят в отсутствии продукта, у нас они пока еще работают. На данный момент в Новосибирске все трудятся над тем, чтобы не привести сферу к коллапсу и перебоям, — отметил нефтетрейдер.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский эксперт объяснил рост цен на бензин в городе. В столице Сибири топливо стоит дороже, чем в соседних регионах.