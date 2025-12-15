Беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель

В 2025 году инспекторы Росреестра по Новосибирской области с помощью дронов обследовали 11,6 тысяч земельных участков общей площадью 4,4 тысячи гектаров. Наиболее частым нарушением, обнаруженным во время полетов, стало самовольное занятие земли.

Проверкой были охвачены Новосибирск и шесть районов области: Новосибирский, Колыванский, Мошковский, Черепановский, Тогучинский и Чистоозерный.

— В целом с начала 2025 года с помощью беспилотников проверено 3,3 тыс. земельных участков без взаимодействия с их владельцами. Выявлены признаки нарушений в отношении использования более 2 тысяч участков. Чаще всего их причинами становилось самовольное занятие территории путем установления ограждения за границами своего участка. Собственникам были направлены предостережения с рекомендациями по устранению признаков нарушений, — говорится в сообщении Росреестра области.

Эксперты отмечают, что снимки и ортофотопланы с дронов помогают точно определить, как используются земельные участки, и установить координаты ключевых точек границ.

Результаты полетов помогают оценить, законно ли используется территория. Это позволяет начать профилактические меры по соблюдению земельного законодательства.

