Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска

Заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение в отношении экс-директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, сотрудника компании Виталия Сукача и директора ООО «НПО Акватех» Евгения Кондратюка. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Речь идет о хищении в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Предприниматели обвиняются в легализации, мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы предприниматели в рамках муниципального контракта по строительству комплекса объектов водоочистки в Татарске заключили договор субподряда на поставку и установку технологического и насосного оборудования для водопроводно-очистных сооружений по заведомо завышенной цене. В итоге из бюджета было похищено более 88 млн рублей. Через сделки с фиктивными лицами эти средства были легализованы.

Сергею Арапову также выдвинуто обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Речь идет об исполнении контракта по реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор». Следствие полагает, что предприниматель использовал бюджетные средства не по целевому назначению.

Экс-гендиректор «СпецТрансСтроя» обвиняется в сокрытии средств компании, предназначенных на налоги и страховые взносы на сумму более 110 млн рублей.

В Новосибирске ООО «СпецТрансСтрой» выступало подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» и по ремонту Октябрьского моста. В августе 2024 года компания лишилась этих контрактов по инициативе муниципалитета. Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» в одностороннем порядке расторгло с компанией несколько контрактов по капремонту автодорог и обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

Руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач задержаны в декабре 2024 года.

В начале декабря 2025 года Новосибирский областной суд изменил меру пресечения Сергею Арапову: перевел его из СИЗО под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецтрансстрой» добился банкротства муниципального предприятия Новосибирска.