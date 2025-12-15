Рекламодателям

Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска

  • 15/12/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
Речь идет о многомиллионном хищении средств в рамках нацпроекта

Заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение в отношении экс-директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, сотрудника компании Виталия Сукача и директора ООО «НПО Акватех» Евгения Кондратюка. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Речь идет о хищении в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Предприниматели обвиняются в легализации, мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы предприниматели в рамках муниципального контракта по строительству комплекса объектов водоочистки в Татарске заключили договор субподряда на поставку и установку технологического и насосного оборудования для водопроводно-очистных сооружений по заведомо завышенной цене. В итоге из бюджета было похищено более 88 млн рублей. Через сделки с фиктивными лицами эти средства были легализованы.

Сергею Арапову также выдвинуто обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Речь идет об исполнении контракта по реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор». Следствие полагает, что предприниматель использовал бюджетные средства не по целевому назначению.

Экс-гендиректор «СпецТрансСтроя» обвиняется в сокрытии средств компании, предназначенных на налоги и страховые взносы на сумму более 110 млн рублей.

В Новосибирске ООО «СпецТрансСтрой» выступало подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» и по ремонту Октябрьского моста. В августе 2024 года компания лишилась этих контрактов по инициативе муниципалитета. Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» в одностороннем порядке расторгло с компанией несколько контрактов по капремонту автодорог и обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

Руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач задержаны в декабре 2024 года.

В начале декабря 2025 года Новосибирский областной суд изменил меру пресечения Сергею Арапову: перевел его из СИЗО под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецтрансстрой» добился банкротства муниципального предприятия Новосибирска. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

344

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд СпецТрансСтрой нацпроект


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
15/12/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
15/12/25 15:30
Власть Общество Страхование
Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО
15/12/25 15:00
Страхование Финансы
Новосибирский Кубок Первого канала назван лучшим в истории
15/12/25 14:30
Общество Спорт
ИИ вместо творчества: проекты новосибирских студентов оценили эксперты рынка HoReCa
15/12/25 14:00
Бизнес Образование
Эксперт из Новосибирска рассказала, способен ли ИИ заменить косметолога
15/12/25 13:30
Общество Технологии
Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в декабре
15/12/25 13:00
Банки Общество
«Никто не ждал вирус так рано»: жители Новосибирска скупают подорожавшие тесты для диагностики гриппа и ковида
15/12/25 12:00
Общество
Истории женщин-героинь ВОВ ожили в школьных проектах Новосибирской области
15/12/25 11:45
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области
15/12/25 11:30
Общество
В Новосибирске ищут подрядчика для содержания трамвайных путей города
15/12/25 11:00
Власть Город Транспорт
«Росатом» выходит на рынок электрозаправок Новосибирска
15/12/25 10:00
Бизнес Транспорт
Деньги инвесторов пошли на российский фондовый рынок
15/12/25 9:00
Финансы
Статус «Культурная столица 2027 года» Новосибирску не достался
15/12/25 8:32
Город Культура Общество
Новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке»
15/12/25 8:00
Бизнес Общество
В Госдуме предложили установить налоговые льготы для пенсионеров и предпенсионеров
14/12/25 19:00
Власть Общество
Резкую смену погоды обещают синоптики в Новосибирске
14/12/25 17:00
Общество
Новосибирск вошел в сеть визовых центров Кипра
14/12/25 15:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске проводят опрос об уровне безопасности и протестных настроениях
14/12/25 13:00
Город Общество
В новосибирском отделении «ЕР» обновился состав президиума и политсовета
14/12/25 11:00
Власть Политика
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять