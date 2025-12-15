Эксперт рассказал, как можно получить дополнительный доход с ИИС

Замглавы Минфина Иван Чебесков подчеркнул заинтересованность министерства в популяризации рынка ценных бумаг среди населения. Сейчас россиянам доступны два пути для инвестирования в акции, облигации и валюту: через брокерский счет и посредством индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Аналитики сходятся во мнении, что для большинства граждан наиболее легким способом начать инвестировать являются понятные и доступные инструменты, например, ИИС.

Ключевым критерием при выборе между ИИС и брокерским счетом должен быть срок, на который планируются инвестиции, считают в одном из банков. ИИС ориентирован прежде всего на долгосрочные накопления и предлагает повышенную доходность за счет налоговых преференций. В то же время брокерский счет обеспечивает оперативный доступ к капиталу для различных нужд и может использоваться для тестирования торговых стратегий.

Практика одновременного использования обоих типов счетов представляется целесообразной, так как это позволяет распределить инвестиции и воспользоваться преимуществами каждого варианта.

Вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков отметил, что для долгосрочного инвестирования с целью создания накоплений и гарантированного увеличения доходов за счет государственной поддержки оптимальным решением будет ИИС – это средства, которые не планируется использовать в ближайшие годы. Для инвестиций с возможностью быстрого доступа к финансам на непредвиденные расходы, по его словам, подойдет брокерский счет.

Важно учитывать особенности налогообложения и расчета финансового результата. Так, дивиденды и «проценты» по облигациям зачисляются на счет уже после удержания налога. При этом дивиденды – единственный вид дохода, который можно вывести с ИИС до окончания срока его действия.

Эксперт отметил, сто ИИС – это в первую очередь инструмент для формирования долгосрочных накоплений, который позволяет увеличить доходность благодаря налоговым льготам.

Еще одна важная деталь – получение налогового вычета по ИИС. Для оформления вычета недостаточно просто пополнить счет. Необходимо дождаться следующего года, подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ с приложением справки 2-НДФЛ и справки от брокера об остатке средств на ИИС. Заявление на возврат налога можно подать в течение трех лет. Специалисты рекомендуют запрашивать справку у брокера в начале года и использовать личный кабинет налогоплательщика для упрощения процесса.