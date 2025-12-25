Поиск здесь...
Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Количество зарегистрированных перевозчиков в регионе увеличилось почти в пять раз

В 2025 году в Новосибирской области существенно ускорили предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Средний срок рассмотрения заявлений сократился в четыре раза — с 20 до 5 дней, при этом количество обращений выросло на 68% по сравнению с 2024 годом.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, к декабрю 2025 года в ГКУ НСО «Организатор перевозок» поступило свыше 34 тысяч заявок. Рост интереса к легализации деятельности привел к активному пополнению региональных реестров: количество зарегистрированных перевозчиков увеличилось почти в пять раз, легковых такси — почти вдвое, а служб заказа — на 66%.

— Сейчас стало больше водителей обращаться, потому что Яндекс стал выдавать меньше заказов тем, у кого не было разрешения. Практически люди стояли на месте и получали заказ раз в час. Можно сказать, что компания вынудила таксистов легализовать деятельность. Не знаю, плохо это или хорошо. Могу отметить, что в Москве без разрешений разрешено таксовать, а все из-за нехватки водителей. По поводу Новосибирской области могу сказать только то, что упадок в спросе на такси у нас наблюдается с 2022 года, но пока вроде всем хватает машин, — отметил Андрей Артюх, глава Новосибирской Ассоциации работников такси, редакции Infopro54.

Подать заявление на осуществление деятельности в такси в регионе можно онлайн через портал Госуслуг или на сайте ГКУ НСО «Организатор перевозок». Заявители также могут найти подробную информацию о требованиях и необходимых документах.

Напомним, с 9 декабря в Новосибирске подорожал полис ОСАГО, в том числе для таксистов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : такси регистрация

144
0
0
