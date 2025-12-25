Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Эльвира Унал переехала из Сибири в Турцию в поисках работы, но вскоре вышла замуж за местного жителя и осталась там. Недавно она привезла мужа в свой родной город, где он был поражён холодными взглядами местных жителей и некоторыми строгими традициями.

После свадьбы они обосновались в Турции, но иногда навещают родных Эльвиры в Сибири. Впервые они приехали сюда в марте 2023 года. Второй визит состоялся в декабре того же года, когда мужчина ощутил всю суровость русской зимы.

— Он шокирован тем, как здесь холодно. Я предупреждала его одеваться теплее, но он сказал, что ничего страшного не случится. Однако, как только они вышли из самолёта, у него за пару секунд замёрзли уши и руки, — поделилась Эльвира с изданием Горсайт.

Турок сразу заметил, что россияне мало улыбаются и часто выглядят недовольными. Однажды он даже поссорился с продавщицей в магазине: хотел объяснить что-то на русском, но она начала его торопить. Он разозлился и попытался поругаться с ней на ломаном русском.

Парень также был удивлён ценами в ресторанах. В Сибири можно поесть на 1500 рублей с человека, а в Турции это обойдётся в два раза дороже.

Иностранец признался, что мечтает приезжать в Сибирь каждый год именно в декабре. Его жена предлагала ему посетить страну летом, но он отказался. По его словам, вся прелесть Сибири заключается в суровой зиме и волшебстве Нового года.

— Мы решили именно в этот период навещать моих родственников в Красноярске, где мой отчий дом. По сей день там живёт моя семья. С мужем мы живём в Турции, — заключила Эльвира Унал.

