Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

2025 год стал для Новосибирской области периодом масштабной кадровой перетряски. Во всех ключевых сферах — от промышленности и ЖКХ до культуры и спорта — происходила смена элит, иногда вызванная стратегическими перезапусками. Одни игроки усилили свои позиции за счет привлечения «тяжелых» управленцев, другие оказались в глубоком кризисе, требующем смены собственника или руководства.

Флагманы экономики

В конце января прошла ротация топ-менеджеров в топливном дивизионе «Росатома», включая одно из ключевых предприятий атомной отрасли — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»). С 29 января 2025 года Алексей Жиганин, ранее возглавлявший НЗХК, назначен генеральным директором другого предприятия по фабрикации ядерного топлива — Машиностроительного завода в городе Электросталь Московской области (АО «МСЗ»). Его преемником на должности генерального директора новосибирского завода стал Вячеслав Гохвайс. До этого он был руководителем ООО «НЗХК-Инструмент» (дочернее предприятие ПАО «НЗХК»).

Кризис в сфере ТКО

Отдельный блок назначений связан с отраслями, переживающими хронические кризисы или скандалы. В 2025 году продолжился поиск постоянного руководителя АО «Спецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с ТКО). Этот пост можно назвать «горячим»: Александр Южаков стал третьим топ-менеджером компании, в отношении которого заведено уголовное дело. В мае руководителем САХ был назначен отставной подполковник Федеральной службы исполнения наказаний Александр Мартынов. С 2022 года он возглавлял компанию «Чистая страна», перерабатывающую стеклянные отходы. Это решение, по мнению экспертов, стало дополнительным признаком устойчивого тренда на замещение городом ключевых, в том числе муниципальных и околомуниципальных, вакансий отставными силовиками.

Стоит отметить, что в сентябре мэрия Новосибирска приняла решение о безвозмездной передаче 100% акций регоператора из собственности администрации города в собственность правительства Новосибирской области. Региональные власти уверены, что этот шаг позволит области оказывать регоператору меры поддержки, а также осуществлять контроль за его деятельностью и обеспечением. Процесс должен завершиться до конца года.

Чехарда в «Метро Мир»

Хроническая кадровая нестабильность стала проблемой не только в сфере ТКО. Волна назначений на пост руководителя продолжилась еще в одном проблемном активе города — муниципальном предприятии «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро Мир»). Оно известно скандальным строительством станции метро «Спортивная» и уголовными делами против бывших руководителей.

После ухода Павла Ивахненко (занимал должность с 19 августа 2024 года по 27 февраля 2025 года), который в марте был назначен руководителем новообразованного транспортного департамента мэрии Новосибирска, организацию возглавила Наталья Ефремова. Она пробыла в статусе и.о. руководителя около двух месяцев. 13 мая ее сменил Павел Авдеев. Однако в этой должности он продержался всего три месяца, так как стал фигурантом уголовного дела о халатности. С 22 августа исполняющим обязанности директора МП города Новосибирска «Метро МИР» является Юрий Митченко. До 2025 года компанией руководили Андрей Счастливый, Александр Мысик, Борис Хайруллин.

Таким образом, за неполные два года предприятие сменило как минимум семь руководителей, что эксперты связывают не только с уголовными делами, но и с глубокими системными проблемами в управлении крупными инфраструктурными проектами города.

Новые горизонты

Череда кадровых перестановок затронула и УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) Новосибирской области. Андрей Колмаков, который возглавил ПЛП в 2024 году, покинул пост с формулировкой «по собственному желанию». В августе руководителем УК был назначен Александр Петров. Он проработал в этой должности менее четырех месяцев. 12 декабря на этом посту его сменил Павел Буковинин, кандидатуру которого выдвинул губернатор Андрей Травников. Перед УК поставлена задача развивать новый индустриальный парк «Южный ПЛП», где уже ведется проектирование и строительство базовой инфраструктуры для обеспечения резидентов. Кроме того, УК «ПЛП» занимается строительством сетей для подключения будущих резидентов особой экономической зоны «Новосибирск», которая соседствует с Промышленно-логистическим парком.

Привлечение «звезд»

Культурный сектор также пережил знаковые изменения. Назначение Айрата Тухватуллина директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) ознаменовало завершение длительного периода, который в театральных кругах ассоциировался с фигурой Владимира Кехмана. По мнению экспертов, даже после формального ухода с должности управление НОВАТ оставалось в его руках — через директора Ара Карапетяна. Перед новым руководителем театра поставлена задача не только художественного, но и кадрового перезапуска, включая решение судьбы команды, сформированной предыдущим руководством.

Своеобразная рокировка прошла в этом году в региональном Министерстве культуры. Ирина Рудковская, занимавшая пост заместителя министра, была назначена директором Новосибирского музыкального театра, который до этого долгое время оставался без постоянного руководителя. Это назначение некоторые участники рынка расценили как попытку привнести в театр, переживавший период нестабильности, управленческий опыт с государственного уровня.

Еще одним дискуссионным кадровым решением года стало назначение всемирно известного скрипача Михаила Симоняна исполняющим обязанности заместителя министра культуры Новосибирской области. Это редкий случай, когда на высокую чиновничью должность приходит действующий артист с мировой славой. С одной стороны, это поднимает престиж ведомства и открывает возможности для уникальных проектов. С другой — вызывает вопросы о том, как совмещать интенсивную концертную деятельность с рутинной бюрократической работой. Некоторые эксперты считают, что назначение Симоняна, имеющего знакомства в высших музыкальных кругах страны, может быть частью стратегии по укреплению культурных связей и привлечению федерального внимания к региону, особенно на фоне ухода фигуры Кехмана с общероссийской сцены.

Системный кризис

Спортивная жизнь Новосибирска, в частности сфера профессионального хоккея, в 2025 году стала наглядной иллюстрацией того, как кадровая нестабильность усугубляет кризисные явления. Ситуация с ХК «Сибирь» развивалась по классическому сценарию неудачи: осенью 2024 года был отправлен в отставку главный тренер Вадим Епанчинцев из-за неудовлетворительных результатов команды. Его преемником был назначен опытный специалист Вячеслав Буцаев — это должно было стать точкой перезагрузки. Однако в ноябре 2025 года Буцаев также был уволен после серии из 11 поражений подряд, оставив команду на последнем месте в таблице «Востока».

Этот кадровый провал был публично признан на высшем уровне: губернатор Андрей Травников заявил, что назначение Буцаева было ошибкой, раскритиковал его устаревшие методы и неспособность найти общий язык с игроками. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе.

Смена поколений

В футболе также произошло значимое событие, но иного характера. Эдуард Таран, основатель «РАТМ-Холдинга» и долгосрочный спонсор футбола в регионе, объявил, что не будет переизбираться на пост президента Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ). Его место занял бывший пресс-секретарь экс-мэра Анатолия Локтя Артем Роговский. Позже он стал генеральным директором стадиона «Спартак».