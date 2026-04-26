Мошенники угрожают новосибирским дачникам

С наступлением теплой погоды новосибирцы массово устремились на дачи. Чистый загородный воздух расслабляет и снижает концентрацию внимания, а значит делает людей более подверженными чужому влиянию. Мошенники решили воспользоваться этим сезонным явлением.

Российский сервис разведки утечек данных DLBI выявил новые мошеннические схемы, ориентированные именно на владельцев загородных участков. И новое законодательство, ужесточающее ответственность за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками, сыграло аферистам только на руку.

— Мошенники рассылают фейковые e-mail и смс-сообщения, содержащие информацию о якобы обнаруженных на участке сорняках и мусоре. При переходе по ссылке жертве предлагается произвести оплату штрафа со скидкой, и вне зависимости от дальнейших действий, ее телефон передается в колл-центр, который пытается реализовать типовую схему со взломанным аккаунтом Госуслуг. При этом сообщения, вероятно, рассылаются по данным Росреестра, попавшим в утечки в прошлом и позапрошлом годах, — рассказали специалисты сервиса.

Эксперты DLBI предупреждают, что основная волна мошеннических атак запланирована на майские праздники, когда дачников начнут контролировать с помощью дронов. Но пик атаки будет в июне, когда начнется цветение борщевика, за распространение которого на частных земельных участках введены штрафы до 50 тысяч рублей.

Основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян отметил, что мошенники пользуются тем, что за административные нарушения полагаются серьезные штрафы и сразу после введения новой ужесточающей меры, они начинают рассылать фальшивые уведомления.

— Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет все больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по sms или электронной почте. Нужно помнить, что настоящие штрафы появляются только в личном кабинете на Госуслугах, заходить в который нужно только по прямому адресу портала, а не по ссылкам из писем, — добавил технический директор.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов.