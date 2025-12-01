Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов по использованию нейросетей

Анализ применения инструментов генеративного ИИ в российских регионах, проведённый цифровой экосистемой МТС совместно с центром аналитики и исследований MTC AdTech и «Медиалогией», выявил высокую активность жителей Новосибирской области в освоении нейросетей. По результатам исследования, регион вошёл в десятку лидеров: более 60% опрошенных новосибирцев используют нейросетевые инструменты, причём женщины проявляют к ним повышенный интерес.

Около 27% новосибирцев применяют нейросети как в работе, так и в личной жизни. Каждый третий использует эти технологии исключительно в личных целях. Не пользуются ИИ-инструментами около трети жителей (32%). Лишь 10% респондентов выразили негативное отношение к использованию нейросетей.

Пользовательская аудитория нейросетей состоит преимущественно из женщин (53%) и мужчин (47%). Наиболее активны в использовании ИИ-инструментов молодые люди до 24 лет (25%) и категория 35–44 лет (22%). Примечательно, что нейросети востребованы и среди старшего поколения: среди лиц старше 55 и даже 65 лет каждый десятый регулярно обращается к их помощи.

Для пятой части пользователей нейросети стали инструментом для поиска информации и решения бизнес-задач. Также востребованы систематизация данных (16%) и создание текстов (11%). Реже ИИ используют для автоматизации отчётности (7%) и маркетинга (5%). Среди личных целей лидируют поиск ответов (25%), создание графики и видео (20%) и помощь в написании текстов (16%).

В период с начала и по ноябрь 2025 года наиболее востребованными среди новосибирцев оказались Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум». Половина пользователей отдаёт предпочтение отечественным разработкам. Первое место по популярности занял DeepSeek, а в социальных медиа чаще всего упоминался ChatGPT.