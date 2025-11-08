Цены на вызов Деда Мороза в Новосибирске достигают 17 тысяч рублей

До Нового года осталось два месяца, и в Новосибирске уже можно увидеть объявления об услугах Деда Мороза и Снегурочки. Редакция Infopro54 решила выяснить сколько будет стоить это новогоднее чудо для детей и взрослых, и изучила объявления о вызове Деда Мороза и Снегурочки на дом.

Судя по размещенным на классифайдах и в соцсетях объявлениям, в этом году за 15–20 минут визита они берут в среднем 4,5-5 тысячи рублей, а за 30–45 минут — от 6-7 тысяч рублей.

Авторы объявлений предупреждают, что эти цены будут актуальны примерно до 28-29 декабря. Затем они значительно повысятся. В объявлениях сразу прописывается: с 29 декабря условия поздравления оговариваются индивидуально. А 31 декабря цена варьируется в зависит от времени посещения новогодних персонажей.

К сезону активно готовятся и компании, которые занимаются организацией праздничных мероприятий.

— Заказы поступают, работа идет полным ходом. Их пока немного, но хватает. Цена выезда зависит от костюмов и места проведения: дом, школа или корпоратив. Мы предлагаем услуги по средним рыночным ценам — от 5,6 до 6,9 тысяч рублей за 30-минутную программу. Они действуют до 22 декабря. С 23 по 26 декабря стоимость вырастет до 6,5–7,9 тысяч. Если вы хотите порадовать детей 31 декабря, заказывайте услуги до 12 часов дня — это самое выгодное время, цены будут от 8,4 до 10 тысяч рублей, — рассказали в одном из агентств Новосибирска редакции Infopro54.

Пик цены на услуги будет с 24 часов 31 декабря до часу ночи 1 января. В это время за 30 минут поздравления детей и взрослых придется выложить от 15 до 17 тысяч рублей.

— Уже сейчас активизировались различные фрилансеры, которые ставят максимально дешевую цену проведения мероприятия. А все из-за того, что качество костюмов у них не очень, да и само проведение мероприятий далеко от профессионального. Поэтому лучше обращаться к людям с опытом от 5-6 лет проведения мероприятий с хорошими отзывами, — подчеркивает в разговоре с корреспондентом редакции представитель другого агентства.

Напомним, в прошлом году за новогоднюю программу на улице с большим количеством развлечения и сказочными героями некоторые агентства Новосибирска просили до 35 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предлагают работу с доходом до 120 тысяч накануне Нового года.